Empiezan a llegar las temidas cartas de Hacienda: 200 euros de multa

Aunque la Agencia Tributaria, conocida comunmente como Hacienda, no goza de la mejor reputación entre la ciudadanía su labor resulta imprescindible para mantener el Estado de Bienestar del que tanto presumimos en España con la educación y la sanidad: la recaudación de dinero que se hace a través de los impuestos es la principal fuente de financiación de servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones ya que sin ese sistema fiscal sólido y eficaz en Estado no podría permitirse algunos servicios y prestaciones que son fundamentales.

En España, el sistema fiscal está compuesto de varios impuestos que gravan la vida económica y entre los que están, por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que grava los ingresos de los ciudadanos; el Impuesto sobre el Valor Añadido (IV), que se aplica al consumo de bienes y servicios; y el Impuesto de Sociedades que grava los beneficios de algunas empresas.

Entre los impuestos más importantes está el IRPF: uno de los impuestos más importantes y que afecta directamente a la mayoría de lso ciudadanos repesentando una parte muy significativa de la recaudación total.

Cada año la declaración de la Renta se abre en abril como parte del proceso por el cual los ciudadanos 'hacen cuentas' de los impuestos que han ido pagando a lo largo del año y que tiene el objetivo de calcular si Hacienda debe dinero o es la persona la que se lo debe a hacienda. Por otro lado, es una herramienta fundamental para asegurar que cada persona contribuye en función de s us capacidades económicas según el principio de progresividad fiscal. Es decir, que pague quien más tiene.

Cartas de Hacienda con multas

Pero, a pesar de esto, no todos los contribuyentes cumplen con sus obligacioens a tiempo: por esta razón, la Agencia Tributaria ya ha comenzado a enviar las conocidas como 'cartas del miedo' que incluyen notificaciones dirigidas a aquellas personas que no han presentado la declaración de la Renta dentro del plazo establecido o que, en caso de haberla presentado, no han abonado la cantidad que les salía a deber en la fecha indicada.

Con estas notificaciones se recuerda que el incumplimiento de las obligaciones fiscales puede tener como consecuencia una importante sanción económica que puede ascender hasta 200 euros dependiendo de la infracción cometida.

Uno de los casos más recientes y difundidos por los medios de comunicación mostraba cómo un contribuyente recibió una multa de 197,67 euros por no haber realizado el pago correspondiente a su declaración de la renta antes del 2 de julio de 2024: una demora que generó unos intereses del 5%.