La economista Afra Blanco alerta sobre qué va a pasar si se aprueba la reducción de jornada laboral: "Sí o sí"

La propuesta de reunión impulsada por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a los principales sindicatos ha vuelto a poner sobre la mesa el debate público sobre la reducción de la jornada laboral en España. Esta medida, que busca adaptarse a las nuevas realidades laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ha generado diversas opiniones entre expertos, sindicatos y la patronal.

La reducción de la jornada laboral tal como se está planteando consistiría en acortar el número de horas trabajadas semanalmente sin una disminución proporcional en el salario: una idea que tiene como objetivo axiomático mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional de los empleados, aumentar la productividad y, a largo plazo, estimular la economía a través de un mayor consumo y bienestar general.

Sin embargo, no todos están convencidos de que esta medida pueda implementarse sin resistencia. Afra Blanco, economista y reconocida sindicalista, ha lanzado una advertencia respecto a la postura que podría adoptar la patronal en este proceso y durante su intervención en el programa 'Al Rojo Vivo', Blanco ha recordado el precedente histórico que refleja la posible actitud de los empresarios ante esta propuesta: "No sería la primera vez en este país que los empresarios no acuerdan la reducción de la jornada laboral, ya pasó en el 83", señaló, refiriéndose a una situación en la que la reducción de la jornada se llevó a cabo sin el consenso de la patronal, y sin que esto causara el cierre de empresas o daños significativos a la economía.

A pesar de las posibles dificultades, Blanco es clara en su postura sobre la necesidad de implementar esta reforma. "La reducción sí o sí se tiene que llevar a cabo", afirmó con contundencia, subrayando que la sociedad actual necesita más tiempo de descanso, algo que, en su opinión, no solo beneficiará a los trabajadores, sino también a la microeconomía del país en su conjunto.

Por último, la economista expresó su esperanza de que la patronal entre en razón y se sume a la negociaci´no para llevar a cabo esta medida: "Me gustaría que la patronal demostrase que ha avanzado y ha crecido", declaró, haciendo un llamado a los empresarios para que participen activamente en la construcción de un nuevo modelo laboral que responda a las demandas del siglo XXI.