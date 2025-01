Alerta de un ex Guardia Civil: estas carreteras son ilegales y están por toda España

La seguridad vial es un tema crucial para reducir los accidentes y la mortalidad en las carreteras. Las normas y protocolos establecidos sirven para crear un entorno seguro para los millones de personas que circulan y transitan cada día por las vías del país.

Pero cuando esas normas no se cumplen, el riesgo aumenta exponencialmente: por esta razón han causado tanto revuelo las recientes declaraciones de Juan Carlos Toribio, un ex guardia civil, que ha revelado que muchas carreteras españolas no cumplen con los requisitos legales para garantizar la seguridad de los usuarios.

Toribio (que ahora dedica su vida a la seguridad vial) ha explicado que un número significativo de carreteras en España son ilegales porque no cumplen con los anchos mínimos estipulados por la normativa. Según el ex agente esta situación pone en peligro a los conductores, especialmente en vías donde se permite el tráfico en ambos sentidos a pesar de no tener espacio suficiente para garantizar el paso seguro de dos vehículos.

De acuerdo con la normativa vigente, los carriles de las carreteras de doble sentido deberían de tener un ancho mínimo de 3,50 metros cada uno. En casos donde las calzadas no superen los 4 metros de ancho total, solo debería permitirse el tráfico en un único sentido, limitando además la velocidad a 40 km/h. Sin embargo, muchas vías no cumplen estos estándares, lo que las convierte en un riesgo evidente.

La regulación de las dimensiones mínimas de las carreteras en España no es algo nuevo: desde 1855, una norma técnica establecía que las carreteras principales debían tener un ancho mínimo de 6,6 metros, mientras que las secundarias debían alcanzar los 5,5 metros. Estas especificaciones, pensadas para garantizar un tránsito seguro, no se han respetado en numerosos tramos a lo largo de la red vial española.

Toribio señala que esta situación es especialmente peligrosa en carreteras secundarias, donde las dimensiones no permiten el paso simultáneo de dos vehículos, pero se permite el tráfico en ambos sentidos. Esta irregularidad, según la Dirección General de Tráfico (DGT), se relaciona directamente con las salidas de la vía, una de las principales causas de accidentes de tráfico en el país.

A este problema se suma el deterioro generalizado de las carreteras en España. La falta de mantenimiento se ha convertido en una preocupación crítica: se estima que España necesitaría invertir 10.000 millones de euros para actualizar y reparar su red vial. Además, la antigüedad del parque móvil, con una media superior a los 14 años, agrava aún más la siniestralidad en estas condiciones.