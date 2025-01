Ya es oficial: si quieres comprar una casa, esta es la ayuda directa que te da Hacienda

Sin duda, de las mayores preocupaciones de la población en España actualmente es el acceso a la vivienda. El país vive una crisis sin precedentes que afecta especialmente a los jóvenes y las personas que dependen del alquiler.

Los precios de los arrendamientos no paran de subir mes a mes, dejando a muchas personas en una situación insostenible en la que prácticamente no pueden encontrar un lugar donde vivir y al mismo tiempo pierden poder adquisitivo y capacidad de ahorro.

Por otra parte, comprar una vivienda se ha convertido en un sueño inalcanzable para una gran parte de la población debido a que, para acceder a una hipoteca, los bancos suelen exigir un ahorro previo considerable para cubrir el porcentaje del valor de la vivienda que no financian y el intersado tiene que abonar otros gastos asociados, como impuestos, tasación, gestoría y notarios.

Para intentar aliviar esta situación, el Gobierno ha aprobado recientemente una Ley de Vivienda que introduce medidas importantes. Entre ellas, destaca el aval del Gobierno para que los jóvenes menores de 35 años puedan obtener un préstamo hipotecario que cubra el 100% del valor de la vivienda, eliminando así uno de los mayores obstáculos para los compradores primerizos: la falta de ahorros previos.

Sin embargo, esta medida a nivel nacional no es la única iniciativa destinada a ayudar a los jóvenes con el acceso a la vivienda. Algunas comunidades autónomas han decidido complementar estas medidas con sus propias ayudas. Este es el caso la página oficial de Hacienda publica una deducción autonómica donde se ha implementado una deducción fiscal para los jóvenes menores de 36 años que adquieran o rehabiliten su vivienda habitual.

¿En qué consiste la ayuda a la vivienda?

En La Rioja, los jóvenes menores de 36 años pueden beneficiarse de una deducción del 15% en su declaración de la renta por las cantidades invertidas en la adquisición, construcción, ampliación o rehabilitación de su vivienda habitual. Esta medida busca aliviar la carga económica que supone acceder a una vivienda y hacerla más asequible para los jóvenes.

Para poder beneficiarse de esta deducción, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

Residencia en La Rioja: La vivienda debe estar situada en esta comunidad autónoma. Edad: El contribuyente debe tener menos de 36 años al final del año fiscal. Uso de la vivienda: Debe ser o estar destinada a ser la residencia habitual del solicitante. Fecha de adquisición: La vivienda debe haberse adquirido o la rehabilitación debe haberse iniciado después del 1 de enero de 2013. Límites de ingresos:

En declaración individual, la base liquidable general no debe superar los 18.030 euros.

En declaración conjunta, no puede exceder de 30.050 euros.

La base liquidable del ahorro no debe superar los 1.800 euros.

¿Qué incluye esta deducción?

La base de la deducción abarca todas las cantidades satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda. Esto incluye:

Gastos de compra o construcción.

Amortización e intereses de préstamos hipotecarios.

Otros costes derivados, como seguros asociados a la financiación.

El importe máximo sobre el que se puede aplicar la deducción es de 9.000 euros al año: lo que supone un ahorro fiscal significativo. Esta deducción supone un alivio directo para los jóvenes que ya han dado el paso de comprar una vivienda o que planean hacerlo en el futuro. Al reducir su carga fiscal, les permite destinar más recursos a cubrir otros gastos, como los de mobiliario o servicios básicos. Además, incentiva a los jóvenes a establecerse en La Rioja, contribuyendo así al desarrollo y dinamización de la región.

Es importante tener en cuenta que esta ayuda no es compatible con otras deducciones autonómicas similares, como las destinadas a obras de rehabilitación de la vivienda habitual o a adquisiciones realizadas antes de 2013. Además, no cubre gastos de reparación o mejora que no impliquen una ampliación o rehabilitación integral de la vivienda.