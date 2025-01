Banco Santander estudia abandonar Reino Unido tras dos décadas en el país

Banco Santander estudia abandonar Reino Unido dos décadas después de su adquisición de Abbey National, según adelantó el Financial Times citando a personas familiarizadas con el asunto. El banco estaría explorando una serie de opciones estratégicas entre la que se encuentra salir del mercado británico, si bien la revisión todavía se encuentra en una etapa temprana y no hay ningún acuerdo o anuncio inminente. Santander no respondió inmediatamente a la petición de Reuters de hacer comentarios fuera de su horario habitual de oficina.

La decisión responde al objetivo, en parte, de centrarse en las regiones de mayor crecimiento, como Estados Unidos. Precisamente en este mercado se estrenó el pasado mes de octubre Openbank para expandir el negocio de consumo y minorista de Banco Santander en el país. "Estados Unidos es un mercado clave para nosotros donde hemos estado expandiendo nuestro negocio durante los últimos años. Openbank es un modelo de banca sencillo que ofrecerá los productos de ahorro más competitivos de Estados Unidos", indicó en su momento la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

La medida se produce en momentos en que el prestamista español reserva 295 millones de libras (358,81 millones de dólares) para cubrir posibles costos relacionados con una investigación en todo el sector sobre las comisiones de financiación de automóviles. Santander también ha reducido su plantilla en Gran Bretaña mediante una ronda de recortes de 1.400 puestos de trabajo en octubre. Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que no estaba claro quién estaría interesado en comprar la unidad, y que Santander aún podría decidir mantener el negocio.