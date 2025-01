Ya es oficial: estas son las nuevas fechas de la declaración de la Renta

Cada inicio de año, la ciudadanía debe estar atenta a las fechas clave del calendario que abarcan desde días festivos hasta citas importantes con instituciones como Hacienda.

Entre estas últimas, una de las más destacadas es la declaración de la Renta: un trámite esencial para regularizar la situación tributaria de los contribuyentes. Este procedimiento consiste en un trámite obligatorio para todas aquellas personas que superen ciertos umbrales de ingresos o que se encuentren en circunstancias fiscales específicas y que permite a la Agencia Tributaria comprobar que los contribuyentes han cumplido con sus obligaciones fiscales devolverles o reclamarles las cantidades la diferencia.

Para este 2025, la Agencia Tributaria ya ha confirmado el calendario oficial para la campaña de la Declaración de la Renta y Patrimonio 2024, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. Este año, se han adelantado los plazos clave, con el inicio de la presentación online programado para el 2 de abril de 2025 y la finalización el 30 de junio del mismo año.

Con este método se permite tramitar desde casa a través de Renta Web o mediante la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, utilizando herramientas de identificación como el DNI electrónico, el certificado digital, Cl@ve PIN o un número de referencia.

Para quienes prefieran realizar el trámite por teléfono, el servicio va a estar disponible a partir del 6 de mayo, aunque sí será necesario solicitar una cita previa entre el 29 de abril y el 27 de junio.

Por otra parte la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria estará disponible desde el 2 de junio, siendo obligatorio solicitar cita previa entre el 29 de mayo y el 27 de junio. Además las declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria deberán presentarse antes del 25 de junio, mientras que el cierre definitivo de la campaña será el 30 de junio.

Quién presenta la declaración de la Renta este año

La obligación de presentar la Declaración de la Renta recae sobre quienes hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros procedentes de un solo pagador o más de 15.876 euros si se trata de dos o más pagadores, siempre que el segundo o los siguientes superen los 1.500 euros.

Además, también deben declarar los contribuyentes con ingresos procedentes de actividades económicas, ganancias patrimoniales o capital mobiliario que excedan los límites establecidos por la Agencia Tributaria.

No obstante estarán exentas aquellas personas con ingresos inferiores a estos umbrales, así como quienes perciban rendimientos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales que no superen los 1.600 euros anuales. También se exime a quienes tengan rentas inmobiliarias, rendimientos de letras del Tesoro o subvenciones para adquisición de vivienda, siempre y cuando el conjunto de estos ingresos no supere los 1.000 euros anuales.

Por otro lado, las personas en situación de desempleo o beneficiarias de ayudas como el Ingreso Mínimo Vital también deberán presentar obligatoriamente su Declaración de la Renta, ya que es un requisito para mantener actualizados los datos en la Seguridad Social y seguir recibiendo estas prestaciones.