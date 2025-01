España busca una seducción récord en Fitur 2025

El cónclave de Fitur llega en un momento dulce para la industria turística española. El sector se confirma como la auténtica locomotora de la economía nacional y crece más del doble que el conjunto de la economía (el PIB creció un 3,1%) y fue capaz de ser directamente responsable de más de una cuarta parte de todo el crecimiento económico español.

Además, España marcó el año pasado un nuevo máximo histórico de llegadas de turistas y alcanzó los 94 millones de viajeros internacionales, con un fuerte incremento del 10% en relación a un 2023 que ya fue extraordinario, según las estimaciones del Gobierno hechas públicas a mediados de enero por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

El Gobierno anticipa que la gran industria del turismo no frenará este año y seguirá estirando un boom de llegadas que parece no encontrar techo. “En este 2025 seguirá la senda de crecimiento y habrá nuevos récords”, ha explicado el ministro Hereu, que no apunta una previsión oficial para el conjunto de este año, pero da alas a alcanzar la cota de los 100 millones de turistas internacionales.