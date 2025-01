Buenas noticias: estas son los españoles que no deben hacer la declaración de la Renta en 2025

Con el inicio del año muchas personas comienzan a organizar sus gastos e inversiones del año anterior preparándose para una de las tareas más importantes del calendario fiscal: la declaración de la Renta. En 2025 esta obligación trae novedades significativas: tanto en los plazos como en las condiciones que determinan quiénes están exentos o no de presentarla.

La campaña de la Renta y Patrimonio de 2025 dará comienzo el próximo 2 de abril y finalizará el 30 de junio, fechas en las que los contribuyentes podrán realizar sus declaraciones. Este año, además, se han introducido cambios que afectan a millones de españoles, incluyendo una ampliación de los límites para eximir de esta obligación y nuevas normativas que afectan a determinados colectivos, como los beneficiarios de prestaciones por desempleo.

Hasta ahora las personas que recibían una prestación por desempleo estaban exentas de presentar la declaración de la Renta si sus ingresos no superaban los 22.000 euros anuales (con un único pagador) o 15.000 euros (con dos o más pagadores). Sin embargo este año todas las personas que perciban la prestación por desempleo estarán obligadas a declarar, independientemente de si cumplen con estos límites de ingresos.

¿Quiénes no tendrán que presentar la declaración de la Renta en 2025?

Aunque las normas para algunos colectivos se han endurecido, muchos españoles seguirán estando exentos de esta obligación.

Según las nuevas directrices de la Agencia Tributaria, no deberán presentar la declaración de la Renta aquellas personas que solo tengan un pagador y no superen los ingresos anuales de 22.000 euros.

También estarán exentas aquellas que no tengan más de un pagador, peor que no hayan ganado más de 15.876 euros al año y la suma del segundo y posteriores pagadores no supere los 2.500 euros (un límite que ha aumentado en 1.500 euros con respecto al año anterior).

Además, hay algunos casos específicos que también están exentos como las víctimas de la Guerra Civil o los actos de terrorirsmo, las personas afectadas por VIH que reciban ayudas específicas o quienes reciban premios literarios o inemnizaciones por daños personales.

También estarán exentos quienes no hayan superado los 1.600 euros anuales en rendimientos de capital mobiliario o ganancias patrimoniales sujetas a retención o las personas que ganen menos de 1.000 euros anuales en ingresos por alquiler de inmuebles o actividades económicas.

El impacto positivo de las nuevas medidas

El aumento del límite exento para contribuyentes con más de un pagador (de 1.500 a 2.500 euros) es una de las novedades más destacadas, especialmente para quienes tienen empleos temporales o múltiples empleadores. Este cambio simplifica las obligaciones fiscales y beneficia a las rentas más bajas, permitiendo que un mayor número de personas quede exento de declarar.

Además la reducción por rendimientos del trabajo también ha aumentado, pasando de 6.498 euros a 7.302 euros: algo que permite a los contribuyentes reducir aún más su base imponible.