Aviso urgente de la Policía: este se el 'método LAP' para evitar las estafas telefónicas

Las estafas telefónicas se han convertido en un problema creciente en España: un "enemigo público" número uno que está afectando a miles de ciudadanos día tras día. Bien por las molestas llamadas continuas y mensajes a través de chats o bien por los propios engaños y sus consecuencias para nuestra vida.

Los fraudes por teléfono como el vishing o las llamadas falsas de bancos se han multiplicado como conejos y han generando gran una preocupación entre las autoridades y la sociedad civil. Ante esta situación, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional, han decidido tomar cartas en el asunto y difundir métodos efectivos para evitar estos engaños a través de múltiples canales, entre ellos las cuentas oficiales de redes sociales

Uno de los protocolos de seguridad que ha desarrollado la Policía Nacional es el método LAP: una técnica sencilla pero eficaz que ayuda a identificar llamadas sospechosas y evitar caer en estafas. Este método se basa en tres principios: Localización, Autor y Propósito. El aplicarlo correctamente puede suponer la diferencia entre proteger los datos personales y bancarios o convertirse en una víctima más de los delincuentes: un peligro del que no está exento ni el más experimentado de los usuarios digitales.

El papel de la Policía Nacional en la lucha contra las estafas telefónicas

La Policía Nacional ha intensificado su actividad en redes sociales y medios de comunicación para advertir a la ciudadanía sobre los fraudes telefónicos. A través de campañas informativas, el cuerpo de seguridad está buscando empoderar directamente a los ciudadanos con herramientas como el método LAP, facilitando la identificación de llamadas fraudulentas y promoviendo la denuncia de números sospechosos.

La Guardia Civil también alerta sobre los fraudes telefónicos

Al igual que la Policía Nacional, la Guardia Civil también ha alertado sobre el aumento de llamadas falsas de bancos y otros intentos de fraude, como las llamadas de phishing telefónico. En sus redes sociales y comunicados oficiales, llevan recalcando desde hace meses cuál es la importancia de no proporcionar información personal ni financiera a desconocidos y recomiendan seguir el protocolo LAP para evitar caer en estas trampas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad y su papel en la protección de los ciudadanos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha reportado un aumento del 25% en denuncias por fraudes telefónicos en los últimos meses. Como respuesta INCIBE también ha recrudecido y hecho todavía más frecuntes sus campañas de concienciación y colaboración con las autoridades para ayudar a los usuarios a identificar y evitar estas amenazas. La institución recomienda el uso de aplicaciones de identificación de llamadas y la denuncia de números sospechosos para prevenir nuevas víctimas.

El Gobierno endurece las medidas contra el spam y las estafas telefónicas

Por su parte, el Gobierno de España ha anunciado una serie de medidas para combatir las llamadas de spam y las estafas telefónicas. Entre ellas destaca la prohibición de llamadas comerciales desde números móviles, la restricción de llamadas internacionales con identificación falsa y el bloqueo de números no atribuidos a operadores registrados: todas medidas que están buscando dificultar la actividad de los delincuentes y proporcionar mayor seguridad a los usuarios.

El FBI también advierte sobre el vishing y el phishing telefónico

Por supuesto las estafas telefónicas no solo afectan a España y organismos internacionales como el FBI también han alertado sobre el aumento del vishing y phishing telefónico. Según el FBI los delincuentes utilizan técnicas de ingeniería social para obtener información personal de sus víctimas. Una de las recomendaciones clave de la agencia estadounidense es pactar una clave de seguridad con familiares y amigos para verificar la identidad del interlocutor en una llamada sospechosa.

Las empresas de telecomunicaciones toman medidas contra las estafas telefónicas

En este sentido las empresas de telecomunicaciones han comenzado a implementar soluciones tecnológicas para detectar y bloquear llamadas fraudulentas. Algunas operadoras han desarrollado sistemas que identifican y notifican al usuario cuando una llamada proviene de un número sospechoso. Además, colaboran con las autoridades compartiendo información sobre nuevas amenazas y ayudando a identificar patrones de fraude.

Cómo aplicar el método LAP para evitar estafas telefónicas

La Policía Nacional recomienda seguir estos tres pasos para evitar fraudes telefónicos:

En primer lugar, hay que identificar la localización: antes de contestar una llamada, revisa el prefijo telefónico. Si no es el +34 de España y no se espera una llamada internacional, lo mejor es no responder.

Después hay que poner el foco en el autor: si la persona dice ser un conocido o representar a una entidad, hay que verificar su identidad. Para ello podemos preguntar información que solo debería conocer esa persona o utiliza una clave pactada previamente.

Por último tenemos que descubrir el propósito analizando el motivo de la llamada. Los estafadores generan urgencia para que se tomen decisiones rápidas sin pensar. Por eso, en caso de que se soliciten datos bancarios, información personal o dinero, hay que colgar el número.

Otros consejos para blindarnos contra las estafas

Entre los consejos adicionales que los Cuerpos de Seguridad han transmitido a la ciudadanía están el no compartir información personal o financiera por teléfono; usar aplicaciones para identificar las llamadas de números sospechosos (una función que tienen ya integrada algunos teléfonos).

Además, apuntan a que ante cualquier tipo de duda sobre la autenticidad de la llamada lo que tenemos que hacer es llamar, colgar y contactar directamente con la entidad a través de su número oficial, así como reportar llamada sospechosas a las autoridades.