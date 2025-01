Gortázar (CaixaBank): "La vocación de tener la sede en València no tiene plazos"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reiterado que sobre la sede social "no hay ninguna novedad. Nuestra vocación de estar en València no tiene plazos" ha afirmado rotundo cuando le han planteado la posibilidad de devolver la sede a Cataluña tal como ha hecho Banc Sabadell. Tras la absorción de Bankia, la entidad decidió el actual reparto de actividad, con presencia en València, en Barcelona y en Madrid y eso, no ha cambiado, ha insistido. Ha recordado que este viernes, por ejemplo, se celebrará en Barcelona una convención de 2.300 directivos del grupo.

En todo caso, ha reconocido que las circunstancias que llevaron al cambio de sede en 2017 es cierto que han cambiado, que es el motivo esgrimido por el Sabadell para regresar, pero ha reiterado que la integración de Bankia, que se cerró hace 4 años, justifica el reparto de actividad y de sede social y operativas. A su juicio lo que tiene lógica es "mantener el vínculo" con los territorios en los que tiene más actividad.

Pero lo sucedido el 1-O con el referéndum independentista y los años posteriores fue solo el motivo para cambiar de sede. "Ese es el vector que nos llevó a la salida, pero hemos cambiado" (tras absorber Bankia), "hoy nuestra presencia es adecuada y es extraordinariamente grande en Cataluña, donde paso gran parte de mi tiempo y donde se reúne el comité de dirección, pero eso no quita que podamos hacer lo mismo en València en Palma y en otras parte de España". Para remachar ha vuelto a explicar, como en otras ocasiones, que la decisión de mantener la sede social en València es indefinida.

A su vez ha destacado que su entidad descarta entrar en el baile de las fusiones. Al preguntarle sobre la posibilidad de participar en integraciones ha sido directo: "Nosotros no". En todo caso, dado el nivel de concentración existente en España, ha admitido que hay "espacio" para ello.

Un impuesto que perjudica la inversión

Ha asegurado que seguirán recurriendo el impuesto a la banca, que recae sobre el margen de intereses, lo que supone "un impuesto al crédito, que compagina muy mal con la inversión empresarial". Este tributo incentiva a las entidades a prestar fuera de España a través de filiales en vez de en España, ha concluido. A su juicio, el gravamen debe estar sujeto a "un debate sereno" para determinar "si es o no un buen instrumento de política económica, aunque en nuestra opinión es contraproducente".

Gortázar ha explicado que la dana afectó a 60 oficinas de la entidad en la Comunitat Valenciana, y se trabajó desde el inicio en recuperar todas las sucursales, algo que se logró en las navidades. A partir de ahí, el banco lo que hace es "tratar de ayudar en la reconstrucción" y ha contabilizado unas 10.000 operaciones de ayuda relacionadas con los efectos del temporal, con moratorias de créditos y apoyos para cambio de coche y otros trámites. El 40% de los comercios en la zona más afectada aún están inactivos, lo que revela que "hay mucho por hacer".

Caixabank prevé que este año haya al menos tres bajadas de los tipos de interés e incluso la posibilidad de una cuarta hasta situarlo en el entorno del 2% o 2,25%. El máximo ejecutivo de CaixaBank ha previsto que su servicio de estudios revisará al alza la previsión del crecimiento, situada hasta ahora en el 2,3% para este año y ha recordado que el 3,2% de aumento del producto interior bruto (PIB) ha superado todas las previsiones. En este sentido ha asegurado que el hecho de que "la economía española vaya bien es una buena noticia para la entidad", dado su peso como primer banco del mercado nacional. El grupo alcanzó el año pasado un nuevo récord con 5.787 millones de euros de beneficios, un 20,2% más.

Gortázar ha considerado "excelente" el ejercicio gracias al impulso de la actividad comercial en línea con la evolución de la economía española. Destaca la bajada de la morosidad "creciente y contenida", en el 2,6% y los objetivos del plan estratégico 2022-2024 "ampliamente superados".