Maskom Supermercados, tres décadas de cambio y crecimiento de la mano de Banco Sabadell

“Empezamos con un mostrador alquilado y a día de hoy tenemos una facturación de 140 millones de euros. Esto requiere tomar decisiones de inversión constantemente y, para ello, necesitamos proveedores competitivos y a largo plazo. Banco Sabadell ha sido este proveedor de confianza durante más de 30 años, nuestro principal partner a la hora de hacer cualquier tipo de inversión. Son competitivos, nos conocen, son conscientes de nuestras necesidades, nuestra idiosincrasia… y nos ofertan lo que realmente necesitamos”. Quien habla así es Sergio Cuberos, fundador y director general de Maskom Supermercados. A su lado se sienta Mariano López quien, desde su cargo como director de Banca de Empresas de Banco Sabadell en Málaga y Andalucía Oriental, es la otra cabeza visible de este matrimonio tan bien avenido entre la entidad y la compañía malagueña líder en el sector de la distribución. Con ellos charlamos sobre esta fructífera relación, que comenzaba en 1993, los desafíos a los que se enfrentan actualmente las empresas malagueñas y cómo el sector bancario puede brindarles la ayuda que necesitan.

Pero antes debemos viajar varias décadas atrás, hasta los orígenes de Maskom en 1978. A modo resumen, Sergio Cuberos nos cuenta que iba para médico, pero ese año dejó la carrera en segundo curso y se puso a trabajar detrás de un mostrador, el de una carnicería/charcutería alquilada en un pequeño supermercado en el Pasaje de Valencia en Málaga. Al año siguiente, previa firma de ochenta y pico letras de cambio, se hizo con el traspaso de todo el establecimiento. Tenía apenas 22 años y, por si fuera poco, decidía empezar a estudiar enfermería, profesión que llegó a ejercer durante varios años, siempre compaginando el quirófano con su faceta de comerciante y empresario. Finalmente, cuando hubo que elegir, Cuberos optó por seguir los pasos de su padre y abuelo -que también regentaron tiendas de alimentación-, se formó en administración de empresas, contabilidad, análisis financiero… y comenzó una historia de crecimiento que, a día de hoy, no ha parado. El resultado de su decisión fue Maskom, que actualmente cuenta con más de 800 empleados repartidos por más de 56 tiendas en la provincia de Málaga.

Sr. Cuberos, ¿Cuáles los principales hitos en la expansión de Maskom?

Sergio Cuberos (SC): Nuestro mercado es muy competitivo, es muy complicado y para crecer y ser competitivos hemos tenido que hacer muchas uniones. Entre el año 79 y 89 había en Málaga 29 cadenas malagueñas de supermercados y era necesario unir intereses y crear asociaciones. Así fueron naciendo DAMA (Detallista de Alimentación de Málaga), Grudasur (Grupo de Distribución del Sur) y CMD Central de Compras. De ahí pasamos a constituir y ser accionistas de Euromadi, uno de los hitos más importantes para nuestra compañía. Sin esta central de compras sería imposible, por ejemplo, tener una marca blanca propia con la que poder competir. A día de hoy, Grupo Euromadi es la mayor concentración de cadenas de supermercado con una facturación cercana a los 30.000 millones en España y 128 asociados.

¿Cómo ha estado presente Banco Sabadell en esta historia de cambio y crecimiento? ¿Qué destacarían o qué valoran más de su relación?

Mariano López (ML): La relación entre Banco Sabadell y Maskom se ha caracterizado por la confianza, la cercanía, la transparencia y la empatía a lo largo de más de 30 años. Hemos acompañado a Maskom en su fase de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, facilitando la adquisición de diversas unidades de negocio (como Eroski en 2.010 y de Euromarket en costa del sol o Supersol en 2013) y apoyando las inversiones necesarias para su expansión. Nos gustan las relaciones duraderas y por ello, mantenemos una relación transparente y empática con el socio, con el empresario, para saber de primera mano dónde estamos cada uno, qué servicios podemos ofrecerle y hasta donde llegamos.

(SC): Para nosotros ha sido fundamental contar con el Banco Sabadell para todos los crecimientos que hemos ido tenido. Daros cuenta que empezamos con un mostrador alquilado y a día de hoy tenemos una facturación de 140 millones de euros. Esto requiere tomar decisiones de inversión constantemente y, para ello, necesitamos proveedores competitivos y a largo plazo. Banco Sabadell ha sido este proveedor de confianza durante más de 30 años, un socio clave en la planificación y ejecución de proyectos de inversión, lo que ha permitido a Maskom mantener un enfoque conservador y controlado de crecimiento. Son competitivos, nos conocen, son conscientes de nuestras necesidades, nuestra idiosincrasia… y nos ofertan lo que realmente necesitamos.

Sr. Cuberos, en un sector tan competitivo como el de la distribución, ¿qué papel juegan la innovación y la tecnología en la estrategia empresarial de Maskom?

(SC): La innovación y la tecnología juegan un papel crucial en nuestra estrategia empresarial. La capacidad de obtener y procesar información se considera un poder fundamental, ya que el conocimiento exhaustivo de la compañía y del mercado es esencial para no quedar rezagado frente a la competencia.

Maskom ha estado innovando en varios aspectos, incluyendo el diseño de las tiendas y la implementación de pictogramas, lo que nos da una imagen distintiva en el sector. Además, junto a los fabricantes y resto de compañeros de la central de compras estamos trabajando en lo que se denomina "inteligencia comercial", colaborando para anticipar las necesidades de los clientes y evitar el lanzamiento de productos que no tengan demanda. También estamos explorando el uso de Inteligencia Artificial (IA) para conocer mejor a los clientes, sus preferencias y personalizar nuestra oferta.

La tecnología también es básica en los procesos de la banca. Sr. López, ¿cómo diría que les ayuda la tecnología a la hora de mejorar su servicio?

(ML): Efectivamente, la tecnología no solo mejora la eficiencia interna de Banco Sabadell, sino que la ponemos al servicio del cliente para mejorar los procesos y que nuestros servicios sean más accesibles, personalizados y fáciles de usar. Desde Banco Sabadell estamos siempre trabajando con objeto de encontrar las mejores soluciones y aplicaciones. Por poner un ejemplo, hemos implementado iniciativas como "Sabadell Digital", que busca crear entornos colaborativos con universidades, partners y proveedores tecnológicos para ayudar a grupos específicos, como las personas mayores, a utilizar herramientas digitales que pueden parecer complejas, mejorando así su relación con el banco.

La aparición de la pandemia, en 2020, fue un punto de inflexión para que este proceso de Transformación Digital tomara impulso y se acelerara. Las entidades financieras nos tuvimos que adaptar para poder seguir dando el mejor servicio a nuestros clientes. En el caso del Banco Sabadell, fue necesario realizar un cambio de mentalidad, trabajando de forma más ágil y transversal y apoyándonos en los datos para poder tomar mejores decisiones.

Esta transformación ha conseguido que hayamos realizado un proceso de bancarización a más clientes y nos ha ha ayudado a reducir costes gracias a la optimización de los procesos, lo que ha permitido que los gestores del banco tengan más tiempo para tareas realmente de valor, como ofrecer soluciones personalizadas a los clientes y mejorar su experiencia.

Uno de los grandes retos a los que nos enfentamos la banca es incorporar nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial, para potenciar los procesos digitales. En banco Sabadell utilizamos la IA basándonos en dos pilares: analítica avanzada y sistemas cognitivos. Está muy enfocada a casos de uso de empleados y de gestores para reducir los tiempos. También utilizamos Inteligencia Artificial y Análisis de datos para ofrecer un servicio más personalizado, anticipándonos a las necesidades de los clientes y proporcionando soluciones adecuadas a sus situaciones específicas.

En cuanto a la seguridad, para Banco Sabadell es un tema crucial. La seguridad está en el ADN de cualquier proceso o solución digital que se vaya a implementar en nuestra entidad.

La sostenibilidad también es un tema crucial tanto en el sector distribución como en la banca. ¿Qué medidas están tomando Maskom y Banco Sabadell para garantizar prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente?

(SC): Maskom está implementando varias medidas para garantizar prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente y la comunidad. Una de las más importantes tiene que ver con la reducción del plástico. Esta reducción no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también vendrá acompañada de una reducción en el coste de los productos, especialmente con la reciente implementación de impuestos sobre el plástico en el país.

Otro tema importante es el reciclaje de cartones, plásticos de los envases, palets… Trabajamos con un socio clave, Recicab, que se encarga de la recolección y tratamiento de estos materiales, asegurando que se reciclen adecuadamente.

Además, Maskom está implementando estrategias para minimizar el desperdicio alimentario. Esto incluye un control riguroso del stock y la retirada de productos cercanos a su fecha de caducidad, que se ofrecen a precios reducidos. Además, tienen acuerdos con ONG y organizaciones como el banco de alimentos Bancosol para donar alimentos que aún son aptos para el consumo, ayudando así a comunidades necesitadas.

(MC): Desde Banco Sabadell tenemos el firme compromiso de contribuir al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático, con el propósito de crear un mundo y un futuro mejor para todos.

Fuimos pioneros en banco en invertir y financiar proyectos de energía renovable a principios de los 90 y mantenemos el liderazgo en el mercado de Project Finance de Renovables (Fotovoltaico y Eolicos). Además, estamos comenzando a financiar proyectos relacionados con el biogás. Esta coherencia la hemos aplicado en nuestras propias instalaciones, consumiendo el 99% de energía renovable.

No solo trabajamos en nuestro ámbito operativo para reducir la huella de carbono o el consumo de recursos, sino que acompañamos a las empresas malagueñas que quieran hacer una transición sostenible, ayudándoles a gestionar préstamos específicos, como el Préstamos ECO Agro Sabadell, y solicitar las ayudas existentes (Fondo de Recuperación NextGenerationEU) en relación al cuidado del medio ambiente, la eficiencia energética, movilidad sostenible, etc.

Sr. López, la relación de Banco Sabadell con Maskom es una buena muestra del compromiso de Banco Sabadell con Málaga, con sus empresas y familias. ¿Cómo ha sido y es esta relación con la provincia?

(ML): Sí, efectivamente la relación de Banco Sabadell con Málaga es histórica y significativa. Se potenció con la adquisición de Banco Atlántico en 2005, que a su vez había adquirido Banco Málaga, lo que consolidó la presencia de Banco Sabadell en la región.

Málaga es considerada una plaza importante para el banco, albergando la dirección territorial que engloba Andalucía, Extremadura y Canarias. Esto resalta la relevancia de la región en la estrategia del banco, que se siente cómodo y comprometido con el desarrollo económico local.

Sabadell es líder en Financiación al cliente No residente que adquiere su vivienda en la Costa del Sol, a través de nuestra presencia consolidada en la plaza con la marca (Sabadell Solbank). Asímismo, somos un de los Principales Players acompañando al Promotor en la financiación de los sus desarrollos, siendo reconocidos por los principales Sponsors por nuestra agilidad en la gestión del proyecto .

Además, Banco Sabadell ha estado involucrado en el crecimiento del tejido empresarial malagueño, apoyando a empresas locales como Maskom, y buscando fortalecer relaciones duraderas con sus clientes en la región y con Colectivos Profesionales y Asociaciones Empresariales.

Sr. Cuberos, además de estar al frente de Maskom, ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, de la Asociación de Polígonos Industriales, vicepresidente de Confederación de Empresarios malagueña (CEM), entre otros cargos, ¿podría hacernos una radiografía del tejido empresarial de Málaga y Costa del Sol?

(SC): Tenemos un gran tejido empresarial, caracterizado por su dinamismo y diversidad y que a día de hoy es motor importantísimo de la economía en Andalucía. Actualmente, hay más de 58.000 empresas en la provincia. Casi el 38 % de las empresas nuevas en Andalucía son malagueñas. Este crecimiento refleja una renovación significativa en el ámbito empresarial, con un enfoque en la innovación y la adaptación a las nuevas realidades del mercado.

Málaga ha sido históricamente una región emprendedora, a la vanguardia, y en la actualidad, se destacan tres pilares fundamentales en su economía. Por un lado, el turismo que, aunque tradicionalmente ha sido el motor económico, se ha reconvertido y adaptado a las nuevas demandas del mercado. En segundo lugar, la agricultura y agroindustria. Y, por supuesto, la tecnología. El crecimiento del parque tecnológico ha atraído a empresas tecnológicas de renombre, creando un entorno favorable para la innovación.

Sr. López, ¿cómo perciben desde el Banco Sabadell este tejido empresarial y cuáles creen que son los mayores desafíos y oportunidades a los que se enfrentan las empresas malagueñas en la actualidad?

(ML): Coincido con Sergio. Parece que desde hace unos años las empresas malagueñas están de moda, pero yo destacaría el afán de superación y de crecimiento, con mirar al exterior, que acompañan desde hace mucho al empresario malagueño. Y, como dice Sergio, no solo en el sector turístico, sino también en el agrario, tecnológico y otros. Por ejemplo, tenemos el principal productor de aceite de oliva, los principales comercializadores de frutas tropicales y cítricos, dos grandes empresas dedicadas al sector cárnico, una multinacional del textil infantil, el líder nacional del sector comercio de perfumería y de la formación profesional, empresas destacadas en la elaboración de conservas y el sector del congelado, el principal grupo de automoción andaluz..., sin olvidar el peso del sector de la promoción y construcción y resto de sectores relacionados con él (instaladores, etc.). En lo referente a la tecnología, el crecimiento del parque tecnológico ha atraído a empresas tecnológicas de renombre, incluso a nivel internacional, creando un entorno favorable para la innovación.

En cuanto a los desafíos, destacaría la digitalización, que es crucial y, como hemos dicho, muchas empresas requieren apoyo para implementar nuevas tecnologías. También, la sostenibilidad. La transición hacia prácticas más sostenibles es un reto, especialmente en sectores como el turismo y la agricultura, donde la presión por reducir la huella ambiental es creciente.

¿Qué papel juegan las empresas locales como Maskom en el desarrollo económico y social de la región?

(SC): Es importante que haya cadenas locales como Maskom ya que generan empleo, contribuyen a la sostenibilidad, fomentan la innovación en la región y promueven productos locales. Este último punto es crucial porque si las cadenas son alemanas, francesas o valencianas, sus proveedores probablemente sean de otro ámbito. Nuestras naranjas son del Valle de Guadalhorce, los aguacates, de La Axarquía, las chirimoyas de Motril, Salobreña…, las mieles, también de la comarca.

Ambos llevan muchos años en sus respectivos sectores. ¿Qué les ha enseñado? ¿Cuál es la receta del éxito?

(ML): Desde mi experiencia profesional te diría que, en primer lugar, rodearte de un equipo de buenas personas. Deben ser buenos profesionales, para que la relación con clientes y proveedores vaya bien, pero, por encima de todo, buenas personas. Luego, por supuesto, es esenciar ser flexible y ágil para adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado, del cliente, del medio… No basta con ser el más grande, sino el más rápido. Otra clave es la constancia y la implicación del equipo, que estén alineados con los valores y objetivos de la compañía.

(SC): Para nosotros lo más importante es el servicio al cliente. Esto implica que todos los departamentos de la empresa deben estar alineados con las necesidades del cliente. Por ejemplo, el departamento de compras debe tener claro qué productos son los más demandados, su rotación y el precio que los clientes están dispuestos a pagar.

Por supuesto, todo esto lo hacemos sin perder de vista que debemos ser eficaces y eficientes, porque si no ganamos dinero y somos rentables, no podemos sostener el negocio a largo plazo. La competencia es sana, pero es fastidiada. Nuestro cliente tiene las puertas abiertas de todos los establecimientos de Málaga abierta y esto nos obliga a ponernos las pilas y hacerlo muy bien.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los próximos pasos de Maskom?

(SC): Históricamente hemos sido conservadores en nuestras decisiones de inversión, no hemos sido impulsivos y hemos crecido de forma controlada con un socio como Banco Sabadell de la mano. Nuestra intención es seguir creciendo, pero necesitamos establecer unas bases sólidas. Estamos trabajando en el desarrollo de una nueva plataforma logística, con una inversión estimada de 30 millones de euros, lo que nos permitiría expandirnos a otras ciudades y provincias cercanas a Málaga, como Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada. Actualmente estamos limitados por la infraestructura existente, por lo que este nuevo proyecto es crucial para nuestra expansión.

¿Qué legado espera dejar en el sector empresarial malagueño?

(SC): He trabajado mucho para que el tejido empresarial fuera mejor y ese es el legado que quiero dejar. A lo largo de mi carrera he dedicado mucho tiempo a fomentar la colaboración entre empresarios, promoviendo la formación y el intercambio de conocimientos. He trabajado en la creación de grupos dentro de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios, de los parques empresariales… y me gustaría que esto fortaleza el tejido empresarial de la región, lo que beneficiaría no solo a las empresas, sino también a los trabajadores y a la ciudadanía en general.

Y Banco Sabadell, Sr. López, ¿dónde tiene puesto su foco y cómo esperan seguir contribuyendo a mejorar el tejido empresarial de la región?

(ML): El foco de Banco Sabadell está en seguir acompañando a nuestros clientes y fortalecer las relaciones duraderas a largo plazo. El compromiso del banco es convertirse en el banco principal de las empresas malagueñas, contribuyendo a su desarrollo y crecimiento, lo que implica cercanía, conocimiento de las necesidades de los empresarios y transparencia en la comunicación.