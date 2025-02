El BOE confirma el cambio: 150€ de multa por hacer esto con la dirección de tu vivienda

El Boletín Oficial del Estado (BOE) cuenta con una normativa clave en España que afecta a todos los residentes: la obligación de estar empadronado en el municipio donde se vive habitualmente. Esta regla, que lleva vigente más de tres décadas, ha sido ignorada en muchas ocasiones por los ciudadanos pero ahora, con la confirmación del BOE, el incumplimiento de esta normativa podría conllevar sanciones económicas que van desde los 3 euros hasta los 150 euros dependiendo del tamaño del municipio.

El empadronamiento es un trámite administrativo obligatorio en España, no es solo un requisito formal. que resulta fundamental para garantizar el acceso a servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las ayudas sociales. Además este registro es necesario para ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales y autonómicas y a pesar de esto, muchos aún no son conscientes de que no cumplir con esta obligación puede acarrear importantes consecuencias.

Según la nueva normativa, cualquier persona que viva en España debe estar registrada en el padrón del municipio donde reside de forma habitual. En el caso de aquellos que viven en varios lugares, la legislación establece que deben empadronarse en el municipio donde pasen más tiempo a lo largo del año.

Si no se resuelve el incumplimiento puede llevar a sanciones que varían según el tamaño del municipio. En las ciudades con más de 500.000 habitantes, la multa puede alcanzar los 150 euros. Para aquellos municipios que tengan entre 50.000 y 500.000 habitantes, la sanción es de hasta 90 euros. Los municipios de menor tamaño también aplican sanciones, aunque son más bajas: en los que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes, la multa puede llegar a los 60 euros, y en los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, la penalización puede ser de hasta 3 euros.

La legislación se remonta a 1986 y tiene como objetivo garantizar que los datos en el padrón reflejen con precisión la población real de cada municipio, para evitar distorsiones en los recursos y servicios que se asignan según el número de residentes. Además de las sanciones económicas, el no estar empadronado correctamente puede dificultar el acceso a una serie de trámites administrativos y servicios públicos esenciales.

El procedimiento para empadronarse sigue siendo sencillo: se puede realizar de manera presencial en el ayuntamiento o incluso de forma electrónica. Para ello los documentos necesarios son el DNI, un justificante de domicilio y, en ocasiones, un formulario de inscripción disponible en el sitio web del ayuntamiento.