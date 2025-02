La 'low cost' Volotea se ofrece a Óscar Puente para quedarse las rutas que cierre Ryanair: “Si se van, aquí estamos”

A río revuelto, ganancia de competidores. Ryanair, el gigante del bajo coste y la mayor aerolínea del mercado español desde hace más de una década (y con más de 58 millones de pasajeros en 2024, casi un 10% más), el mes pasado un recorte de actividad en varios aeropuertos regionales españoles para la próxima temporada de verano. La compañía cerrará 12 rutas aéreas y eliminará 800.000 plazas en Valladolid, Jerez, Santiago, Vigo, Zaragoza, Asturias y Santander, alegando que en esos pequeños aeropuertos no le sale a cuenta volar por las altas tasas que paga y reclamando un plan para hacer competitivas esas instalaciones. La ‘low cost’ española Volotea, especializada precisamente en operaciones en aeropuertos y pequeños aeropuertos, se ofrece al Gobierno y a Aena para sustituir a Ryanair en los huecos que el gigante europeo deje libre.

“Si se va Ryanair, que no se preocupe, que está Volotea”, ha sentenciado este martes Carlos Muñoz, fundador y consejero delegado de Volotea, dirigiéndose al ministro de Transportes, Óscar Puente. “Estamos interesados. Volotea se dedica a volar a esos aeropuertos. Somos un aliado natural. Veremos caso a caso, pero lo cubriríamos encantados”, ha subrayado el ejecutivo en un encuentro con medios de comunicación en Madrid. “Son nuestros aeropuertos y tenemos vocación de servirlos”.

La compañía aérea, que reconoce haber mantenido contactos en este sentido con Aena -el gestor de los aeropuertos españoles y controlado por el Estado en un 51%-, se ofrece como sustituto de Ryanair para parte de los aeropuertos regionales españoles de los que salga, pero advierte de que no podría ser un relevo exprés. La dificultad de reprogramar vuelos de manera rápida implicaría elevar sus operaciones en los aeropuertos afectados fundamentalmente en la próxima temporada invernal, y sólo de manera muy puntual durante el verano.

Ryanair justifica el recorte de actividad en estos aeropuertos pequeños por las altas tasas que abona por operar en ellos y porque los incentivos comerciales que ofrece Aena son insuficientes. En este sentido, el CEO de Volotea también hace un doble guiño a Ryanair y avisa, por un lado, de que es necesario no olvidarse de estos aeropuertos regionales -”No todo es Madrid y Barcelona”- y, por otro, de que los incentivos comerciales de Aena no consiguen atraer compañías aéreas.

“Los incentivos no mueven demasiado en los aeropuertos pequeños y medianos. Aena tiene muchas cosas buenas, pero no genera competencia entre aeropuertos. Los incentivos son un mecanismo interesante, lo agradecemos, pero no ayudan a Volotea a abrir rutas en un aeropuerto u otro, como sí lo hacen los acuerdos con las administraciones regionales y locales”, ha indicado Muñoz, que ha anticipado que en 2025 el mercado español será en el que más aumente su oferta de asientos, con un alza del 9%, muy por delante de sus mercados principales de Francia e Italia.

Año récord y salida a bolsa

Volotea consiguió hacer de 2024 el año con los mejores resultados de su historia, tanto financieros como operativos. La compañía aérea elevó su facturación el año pasado en un 17%, hasta los 811 millones; el resultado bruto de explotación (ebitda) se disparó un 54%, hasta los 148 millones; y el grupo multiplicó por doce su beneficio operativo (ebit), hasta los 35 millones. Todo ello en un año en que marcó un récord de 11,4 millones de pasajeros, un 12% más, y de oferta de vuelos, con 75.000 operaciones, un 10% más. Las previsiones del grupo para este año pasan por seguir creciendo, elevando su facturación entre un 5 y un 10% (hasta entre 850 y 890 millones) y aumentando la cifra de pasajeros hasta entre los 11,5 y 12 millones de viajeros.

Ante esta situación de números al alza, Volotea mantiene vivo su eterno plan de salir a bolsa. “Estamos interesados y estamos preparados para salir a bolsa, pero no controlamos los ánimos de los mercados. Lo veremos si se presenta una ventana en el mercado”, ha explicado Stephen Rapp, director financiero de la aerolínea, que ha reconocido que monitorizarán el estreno bursátil de HBX Group (Hotelbeds) esta semana para valorar el clima del mercado. “Estaremos mirando Hotelbeds, a ver si da un empujón para finales de este año o principios del próximo”, ha vaticinado. “Nadie sabe, pero el mercado puede cambiar relativamente en poco tiempo”.

Nuevo accionariado

Volotea lanzó el año pasado un movimiento estratégico para reforzar su músculo financiero y su capacidad comercial. La aerolínea fundada en Barcelona y ahora con sede social en Asturias puso en marcha una ampliación de capital de 100 millones de euros que permitirá la entrada de la compañía griega Aegean como nuevo accionista con una participación de hasta el 23% y a la también han acudido los actuales socios del grupo y los fondos de inversión estadounidenses PAR Capital y Hill City como nuevos accionistas.

La operación se desarrollará en dos fases, de la que de momento sólo se ha ejecuado la primera. Volotea ha efectuado una primera ampliación de capital por 50 millones de euros, en la que Aegean inyectará 25 millones para tomar un paquete del 13% en la aerolínea catalana y los otros 25 millones serán aportados por los actuales socios de la compañía y por los fondos PAR Capital y Hill City. La segunda fase de la operación está prevista para el primer semestre de 2025 y conllevará otra ampliación de 50 millones, con el mismo reparto de aportaciones y que elevará la participación de Aegean hasta el 23%, con lo que será el segundo mayor accionista y le permitiría tener un asiento en el consejo de administración.

De momento, la participación de la compañía griega no es todavía efectiva, ya que la aerolínea ha adquirido deuda convertible, que computa como préstamo, pero que se convertirá en capital, en acciones, a petición de la propia Aegean o cuando haya un evento de liquidez, como por ejemplo esa eventual salida a bolsa que siempre está en el horizonte de Volotea. El consejero delegado de la aerolínea española ha dejado la puerta abierta a seguir reforzando su alianza con Aegean y ampliar su integración, pero siempre manteniendo la independencia de Volotea.

La doble ampliación de capital permitirá a Volotea acabar con el desequilibrio patrimonial provocado por la pandemia y los grandes créditos asumidos con apoyo del Estado español. La compañía consiguió un crédito sindicato de 150 millones, avalado en un 70% por el ICO, y del que ya ha amortizado unos 37 millones y con vencimiento en 2028. Además, Volotea recibió un crédito del fondo de rescate para empresas estratégicas de SEPI por otros 210 millones, cuyo vecimiento está previsto para julio de 2029.

Sin planes de volver a Barcelona

Volotea fue creada en 2011 por Carlos Muñoz y Lázaro Ros, también fundadores de Vueling. La compañía aérea fue fundada en Barcelona, pero abandonó la capital catalana en 2017 por el ‘procéis’ independentista y situó su sede en Asturias. De momento, la aerolínea no se plantea devolver la sede a Barcelona como acaba de hacer Banco de Sabadell. “No tenemos ningún plan de devolver la sede a Barcelona. Estamos muy cómodos en Asturias”, ha sentenciado Muñoz.