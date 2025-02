La Guardia Civil, obligada a emitir una alerta por el nuevo fraude de la oferta de empleo: si recibes esto la estafa ha comenzado

La necesidad de encontrar un nuevo trabajo para acabar con la situación de desempleo o para mejorar su puesto laboral actual ha provocado que cada vez sean más comunes las comunicaciones entre empleadores y futuros empleados para hablar de una nueva oportunidad. Una realidad que aprovechan los ciberestafadores para llevar a cabo un nuevo fraude que busca hacerse con la información de sus potenciales víctimas. Por ello, la Guardia Civil ha pedido a la ciudadanía que esté alerta y mantenga todas las precauciones ante la proliferación de este nuevo tipo de engaño que cada vez es más común.

La táctica que utilizan en estos engaños se basa en hacer una llamada con voz robótica a su objetivo en la que le aseguran que han recibido su currículum y que están interesados en contratarle para cubrir un puesto vacante. A continuación, le piden que les contacte a través de WhatsApp, tras lo que se corta la llamada, sin que la víctima pueda hacer ningún tipo de pregunta u objeción.

"Ten cuidado, es una estafa", indica a través de sus redes sociales la Guardia Civil. Además, explica que si el ciudadano guarda el teléfono de la llamada y les escribe a través de la plataforma de mensajería, los ciberdelincuentes le pedirán sus datos personales, como pueden ser el DNI o los datos bancarios, que podrían ser utilizados para suplantar su identidad, incluso, realizar futuros fraudes.

Para evitarlo, el Cuerpo aconseja no enviar los datos personales en los casos en los que se desconfíe de quienes lo solicitan, "sobre todo si no has enviado tu currículum recientemente".

Precaución al enviar el DNI

Ante los riesgos que entraña realizar una tarea que cada vez es más frecuente y cotidiana para la ciudadanía como enviar una fotografía del DNI para cualquier tipo de transacción, la Guardia Civil pide que se haga de forma correcta para evitar peligros.

Tal y como avisa, las fotografías del carnet de identidad que se deban enviar por actividades como un posible trabajo o una compraventa, pueden ser utilizadas por los delincuentes para abrir una cuenta bancaria sin consentimiento, solicitar un préstamo o utilizar los datos para futuras estafas.

Para evitarlo, desde el Cuerpo aseguran que, en el caso de ser necesario enviar el DNI, siempre debe mandarse en blanco y negro y con el rostro, la firma o la fecha de validez pixelados.