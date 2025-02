Máxima alerta por la nueva ciberestafa del correo de pornografía: si te mandan esto, el timo está en marcha

Con la presencia constante de las redes sociales y las nuevas tecnologías en cada paso de nuestro día a día, las estafas y engaños a través de llamadas, mensajes y correos se han multiplicado en los últimos años. Así, los ciberdelincuentes actualizan de forma continua sus métodos de fraude para lograr acceder a los datos personales y bancarios de la población y, así, vaciar sus cuentas. Uno de los métodos más utilizados en los últimos meses es el conocido como 'phising', en el que se envían correos de forma masiva a los usuarios para lograr hacerse con su información.

Tal y como han anunciado tanto la Guardia Civil como la Policía y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que trabaja junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para identificar y frenar las posibles amenazas hacia los usuarios, se han producido un gran número de casos de correos engañosos en los que los delincuentes se hacen pasar por alguna de estas instituciones para informarles de que están siendo investigados por acceder a pornografía.

"Desde la Guardia Civil no mandamos ninguna notificación de delitos a través del correo electrónico", asegura la Guardia Civil a través de sus redes sociales. Una aclaración que también ha realizado la Policía Nacional e, incluso, el INCIBE. Según indican, se puede notificar una multa o denuncia a una persona mediante un agente en la propia vía pública, con carta certificada o por la publicación de la sanción en el tablón del Boletín Oficial del Estado (BOE) pero, en ningún caso, a través de un correo electrónico.

Según expresan desde INCIBE, en el correo fraudulento se adjunta un PDF que los falsos agentes piden que sea descargado para obtener más detalles sobre la investigación. Además, se solicita responder a la mayor brevedad posible, enviando documentación personal, así como no divulgar ningún tipo de información respecto a este tema.

Cómo actuar ante los casos de 'phising'

"Si has recibido un correo electrónico con las características descritas anteriormente pero no has accedido al chantaje, te recomendamos que nos lo reportes. Así, podremos prevenir que otros usuarios caigan en este fraude de ingeniería social", piden desde INCIBE. Además, recalcan la necesidad de bloquear al remitente y eliminar el correo del buzón.

Además, desde la Guardia Civil piden que, ante cualquier duda, llamen al 062 para que "te ayudemos", ya que se trata de una estafa en la que los delincuentes suplantan la identidad estas entidades para obtener toda la información personal y bancaria que puedan conseguir.

En el caso en que el usuario haya contestado al correo proporcionando sus datos, INCIBE recomienda que contacten con ellos a través del 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad, donde le asesorarán. Además, reclaman eliminar cualquier archivo que se haya descargado, cambiar las contraseñas de las cuentas implicadas y contactar con el banco para cancelar cualquier pago no autorizado. Además, las autoridades recomiendan recopilar todas las pruebas posibles y presentar una denuncia ante la Policía o la Guardia Civil.