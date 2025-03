Hacienda avisa a los trabajadores: esta es la multa por no declarar estos ingresos generados en el trabajo

Con el plazo para presentar la declaración de la Renta cada vez más cercano (desde el 2 de abril hasta el 30 de junio de 2025), la Agencia Tributaria ha recordado la obligación fiscal que tienen los españoles de declarar todos los ingresos obtenidos por un trabajo o por cualquier otra actividad económica, por muy pequeña que sea, ya que, de no hacerlo, se podrían enfrentar a una cuantiosa multa.

Con el fin de evitar posibles fraudes y actividades delictivas, así como controlar el flujo de dinero, Hacienda pone en marcha diversos mecanismos y herramientas para detectar infracciones por parte de los ciudadanos. Pero la administración no está sola en esta lucha contra las irregularidades fiscales, sino que cuenta con la estrecha colaboración de los bancos, que están obligados a informar al fisco de aquellos movimientos que realizan los clientes que superen ciertos límites.

Y es que no declarar ingresos obtenidos en el trabajo es considerado por la administración como una infracción que trae consigo multas económicas que pueden alcanzar el 150% de los impuestos no pagados. Tal y como indica la Agencia Tributaria, las sanciones dependen de si el contribuyente ha llevado a cabo esta irregularidad fiscal de forma consciente o ha sido por un error, lo que varía la cuantía de la misma.

Así, en los casos en los que el ciudadano no haya tenido intención de ocultar los ingresos que no ha declarado, sino que haya sido fruto de una confusión, fallo o culpa de un tercero, la multa puede alcanzar el 50% de los impuestos no declarados, más el pago de estos impuestos a deber. Sin embargo, si ha incurrido en un fraude de forma consciente, el porcentaje es de entre el 50% y el 100%.

La cosa empeora en los casos en los que se hayan empleado facturas falsas, pagos 'en negro' o sociedades pantalla para ocultar el dinero, pues la Agencia Tributaria considera esta infracción muy grave. De ese modo, el infractor no solo tendrá que pagar los impuestos no abonados y los intereses de demora, sino también el 150% de los impuestos como multa.

Sanciones de hasta 225.000 euros para las empresas por fraude

Pero estas sanciones no solo afectan a los trabajadores, sino que las empresas que utilicen este tipo de métodos fraudulentos para esquivar al fisco pueden enfrentarse a multas de entre 7.501 euros y 225.018 euros, a lo que se suma la cuantía que la empresa no haya pagado. Entre las actividades sancionables por parte de la Agencia Tributaria se encuentra el pago de salarios en 'negro' o no declarar correctamente las cotizaciones de sus empleados.

Entre las personas que pueden enfrentarse a las multas de la Agencia Tributaria también se incluyen a quienes no declaren los ingresos generados por actividades secundarias a su trabajo principal, que den clases particulares y no las declaran; o se dediquen a la compraventa de productos o al trabajo en Internet sin rendir cuentas a Hacienda. En el caso de que la administración detecte alguno de estos casos, los afectados podrían ser objeto de una investigación y hacer frente a sanciones que dependerán de la gravedad de los hechos.

Para evitar verse en la situación de ser acusado de fraude de forma errónea, la Agencia Tributaria aconseja a la ciudadanía conservar los justificantes de sus ingresos, mantener unos registros claros de su actividad y acudir a profesionales fiscales para despejar cualquier duda que pueda tener.