Alerta de la Guardia Civil a toda España: todo el mundo está olvidando hacer esto antes de salir de casa

Las prisas con las que a veces abandonamos nuestra vivienda provocan que no tengamos en cuenta ciertas medidas que se deben llevar a cabo para mantener la seguridad en el hogar y evitar la visita inesperada de intrusos. Un descuido en el que gran parte de la sociedad incurre ante la celeridad del día a día y que ha hecho que la Guardia Civil haya tenido que mandar una alerta a toda la población para que empiecen a poner atención a estos detalles.

"¿Serías capaz de percibir desde el exterior si una casa está vacía? Seguro que sí. En caso de ausencia prolongada, toma medidas para que no se note la falta de presencia en la vivienda, pero sin pasarte", indica la Guardia Civil al respecto. Para ello, recomienda no dejar las persianas completamente cerradas o instalar luces inteligentes para simular la presencia de los moradores mientras estos vayan a estar fuera del hogar.

Además, los agentes de la Benemérita aconsejan a los ciudadanos que comprueben que las puertas y ventanas estén bien cerradas, y que siempre cierren la puerta con llave, ya que eso dificultará la entrada de posibles ladrones.

Para poder acceder a la vivienda en caso de perder las llaves, algunas personas esconden una copia en lugares como el buzón, las macetas o la caja de contadores; una solución que la Guardia Civil pide no realizar ya que pueden ser fácilmente localizables por los delincuentes, que tendrán vía libre para entrar a la vivienda.

La Guardia Civil aconseja poner puertas blindadas

"Instale en su vivienda una puerta blindada y, si su puerta no es blindada, procure que tenga, al menos, dos puntos de cierre, y que no exista hueco entre la puerta y el suelo", añaden desde la Benemérita. Además, piden reforzar la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos que impidan apalancar la puerta. "Instale mirillas panorámicas", recalcan.

Para evitar sufrir algún incidente, se aconseja a la ciudadanía no dormir con las ventanas abiertas si no cuenta con las medidas de seguridad necesarias ni dejar objetos de valor en terrazas sin cerramiento. Además, piden no desconectar totalmente la electricidad, ya que tener el timbre de la puerta desconectado es un indicio de que no se encuentran en el lugar. De igual modo, pueden dejar ropa tendida en el caso de que las ausencias no sean muy prolongadas para dar la sensación de que la vivienda sigue habitada.

"Si vive fuera del casco urbano, un buen alumbrado exterior y un perro, convenientemente adiestrado, son útiles medidas de disuasión", indican. De igual modo, la Guardia Civil recalca la necesidad de instalar dispositivos electrónicos de alarma. Junto a esto, aconsejan anotar el número de serie de los electrodomésticos, los aparatos de fotografía, vídeo y similares; y fotografiar las joyas y objetos valiosos para poder dar parte al seguro ante posibles robos.