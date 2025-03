Junts enfría las opciones de Díaz de aprobar la reducción de jornada: "Ahora mismo no avalamos su proyecto de ley"

Junts per Catalunya ha escenificado este jueves en el Congreso de los Diputados su rechazo (por ahora) a reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales. "Ahora mismo no avalamos su proyecto de ley", le ha dicho el diputado posconvergente Josep Maria Cervera a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la comparecencia de esta en sede parlamentaria.

La formación liderada por Carles Puigdemont ha querido marcar distancias con el Gobierno y desoir las presiones que esta semana le llegaban desde los sindicatos para sumarlos a la aritmética parlamentaria que haga posible la aprobación de la reducción de jornada. Aritmética que sin los posconvergentes se hace prácticamente imposible, a tenor de los posicionamientos manifestados este jueves por los partidos en el Congreso.

"El debate es qué van a hacer ustedes, lo que va a hacer el Gobierno ya lo sabe toda España", ha sintetizado escueta pero claramente la ministra de Trabajo durante su intervención. El Gobierno ya ha puesto la pelota a rodar y ha activado los trámites parlamentarios para que el Congreso valide o rechace que la jornada laboral máxima baje de las actuales 40 horas semanales a 37,5 horas.

No lo han pedido las empresas y no es la primera prioridad de los trabajadores Josep Maria Cerevera — — Diputado de Junts

Algunos partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez, como ERC, ya se han posicionado a favor de la norma y se han centrado en reclamar al Gobierno que dé más espacio a la patronal Pimec en las mesas y organismos del diálogo social para negociar a futuro normas como esta. Pero otros, como Junts, han marcado distancias y "ahora mismo" cierran filas con los empresarios catalanes que han ido a Waterloo a visitar a Puigdemont a durante las últimas semanas para reclamarle un "no".

"Esto no lo han pedido las empresas y no ocupa el primer lugar entre las prioridades de los trabajadores", ha argumentado el diputado Cervera, si bien ha reconocido que "sabemos que nuestra posición es difícil". Ya le avisaron esta semana los sindicatos CCOO y UGT, que arrecierán sus protestas contra ellos si no cambian de parecer. "No se equivoquen, [votar en contra] tendrá un coste que pagar", clamó el secretario general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ante unos 10.000 sindicalistas reunidos este pasado martes en el parque de Les Tres Xemeneies de Barcelona.

Pimec entrará en el CES

Díaz ha publicitado que están negociando con los posconvergentes para atraerles al sí, sin desvelar los detalles, pero sí ha concretado que atenderá a uno de sus compromisos: meter a la patronal Pimec en el Consejo Económico y Social (CES). Esta es una entidad formada por los sindicatos más representativos y la patronal CEOE y a la que Pimec, en aras de ganar espacio en los órganos institucionales, hace tiempo que ambiciona entrar. "Ya le digo yo que sí", ha afirmado en sede parlamentaria. Según los plazos ya iniciados normativamente, la patronal catalana debería entrar en dicho organismo antes de finalizar el mes de marzo.

Desde el Gobierno están intentando acercarse a Pimec, en contraposición con la otra gran patronal catalana, Foment del Treball, que ha apostado por una línea más dura y diametralmente en contra de la reducción de jornada. En este sentido, Pimec tambén sostiene ese "así no" y no directamente un "no" a tramitar la reducción por ley. "Esto segura que vamos a sustanciar caminos conjuntos", le ha insistido Díaz al diputado de Junts.

El Gobierno deberá multiplicar sus acercamientos a Junts si quiere sumar los votos suficientes para que su norma estrella, en materia laboral, prospere esta legislatura. Desde el PP ya han dejado claro que no la apoyarán y han tildado las intenciones de Díaz de "populismo al más puro estilo de los gobiernos bolivarianos y chavistas a los que tanto admiran", en palabras de la diputada 'popular' Alma Alfonso.