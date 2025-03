Miles de personas buscan trabajo en la Feria de Empleo de Málaga en las más de 80 empresas ofertadas

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga ha acogido este jueves 6 de marzo una nueva edición de la Feria de Empleo que organiza el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). El Palacio de Ferias abrió sus puertas a las nueve de la mañana y ya había gente esperando en cola con sus currículums en mano desde mucho antes. Miles de desempleados de todas las edades, pero mayoritariamente jóvenes, han venido a probar suerte a esta feria de trabajo y tenían solo 6 horas para encontrar una oferta de empleo que encajara con sus necesidades.

"La economía de Málaga es dinámica, tenemos que inducir mucho en la formación para el empleo, el año pasado ofrecieron 400 puestos de trabajo", informa el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Un stand de la décima Feria de Empleo / Francis Silva

¿Qué busca la gente?

Entre los aspirante, mucha variedad en sus demandas de empleos. Algunos vienen buscando su primer empleo, otros mejorar a un empleo más acorde con sus estudiso y títulos. Y también a los que les da igual la empresa o el sector y solo quieren trabajar porque necesitan un salario. "Miramos en el stand de Primark, Carrefour, Dia y cosas así primero", "qué agobio, aquí no se cabe", "espero encontrar un trabajo hoy", estas son palabras que se dejan escuchar en la entrada de la Feria de Empleo de Málaga.

Andrea Rodríguez es estudiante de Finanzas y Contabilidad y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Málaga. "La ferias de empleo facilitan la posibilidad de conocer el funcionamiento de las empresas en general, porque tu vas al puesto y preguntas, los puestos que tienen disponibles y ellos te informan", explica Andrea. Para ella, el hecho de no tener experiencia es un reto a la hora de encontrar trabajo ya que aún está estudiando y ha venido hasta aquí para ir informándose sobre la oferta de empleo que tiene Málaga. Si en un futuro cercano no encuentra trabajo afirma que está dispuesta a ir al extranjero en busca de un trabajo.

Carlis Baiba, es la segunda vez que acude a la feria de empleo, es estudiante de Marketing y Publicidad en la Universidad de Málaga. "Venir aquí te abre las puertas, das la cara y la gente ya te ve, las ferias son mejores que simplemente entregar tu currículum por una web", explica Carlis. La competencia y la falta de experiencia es lo que ella ve como una dificultad para conseguir un puesto de trabajo.

José Luis Solis es la primera vez que acude a este evento y busca un empleo de logística o reponedor de cajas ya que es mozo de almacén. "Hoy en día es complicado encontrar trabajo, las empresas piden mucha experiencia y si eres joven es muy complicado tener suerte y que alguien te recomiende, no hay otro modo", comparte José Luis. Un trabajo de Sanidad o administración es lo que busca Natalia Navarro ya que es lo que es más afín a sus estudios. "Me parece una buena iniciativa este evento, porque te aporta cercanía", explica Natalia.

Décima Feria de Empleo de Málaga en el FYCMA / Francis Silva

Empresas

Más de 80 empresas son las que han participado este año 2025 en la feria de empleo de Málaga en busca de los mejores perfiles laborales. Detrás de un stand informativo, las empresas informan, recogen curriculum y responden a todas las preguntas que los aspirantes le hacen. El carisma, la presencia y la calidad de conversación son algunas de las vara de medir de las empresas a la hora de contratar, según informan algunas de ellas.

Álvaro Domínguez busca profesores para la academia de inglés, Kids and Us. Es su tercera vez en la feria y necesitan perfiles con un título de C1 y ganas de enseñar. "De cada edición de la feria suele llegarnos dos o tres currículos interesantes que acabamos incorporando en la plantilla", añade.

"El año pasado fue una experiencia satisfactoria, algún que otro contratado hubo", explica Jonatan Rivero desde su stand de Digi, que repite este año. "Aquí nos damos a conocer como marca empleadora y hay un puente más directo con los candidatos que en la web", informa Rivero.

Según David García, desde su stand de Lumon, el beneficio que tienen las empresas al venir a las ferias es conocer todo tipo de perfiles y conocer gente. "En años anteriores tenemos un cupo bastante alto de perfiles que vinieron a la feria y ahora están trabajando", añade David García.

Los stand que tienen un mayor número de personas en la cola esperando a ser atendidas y entregar su currículum son las empresas de reparto y de comercio.

Décima Feria de Empleo de Málaga en el FYCMA / Francis Silva

Novedades

"El año pasado impulsamos el papel cero para que los asistentes a la feria pudieran entregar su currículum a través de la web 'Málaga-empleo' de IMFFE", explica María Paz, concejala delegada de Educación y Fomento de Empleo. A parte de la app málagaempleo, este año se ha incorporado un rincón en el que hay fotógrafos profesionales que harán una fotografía para que la persona demandante de empleo puedan actualizar su perfil de Linkedin o de Instagram, "las empresas siempre van buscando cómo los usuarios se van moviendo para conocer el perfil de los candidatos", añade la concejala María Paz Flores.

Este año también ha participado el actor Salva Reina, el actual ganador de un Goya, en una charla llamada "Humor y talento: reflexiones con Salva Reina".

El actor Salva Reina, reciente ganador de un Goya, ha participado en la décima Feria de Empleo de Málaga en el FYCMA / Francis Silva

Zonas que posee esta feria

Al igual que en años anteriores, en la Feria se ha habilitado una zona de entrevistas, disponible durante toda la jornada, para que cualquier empresa pueda realizar una entrevista inicial a candidatos que acudan a su expositor.

De forma simultánea, se han programado numerosas actividades como conferencias, mesas redondas y charlas motivacionales a cargo de expertos en recursos humanos y profesionales del sector enfocadas a potenciar la empleabilidad, orientar profesionalmente e identificar competencias clave para el empleo. También tiene zona de talleres, de fotografía, gamificada, influencer, sala de conferencias y un speech corner.

Décima Feria de Empleo de Málaga en el FYCMA / Francis Silva

Situación laboral de los jóvenes

"Los jóvenes son nuestro futuro, hay un nivel de desempleo de jóvenes muy importante y mucha desinformación sobre las salidas laborales cuando salen de estudiar, algo hay que hacer ahí", explica Lola Rogel en el stand de Proyectos Integrales para la Inserción Laboral de Jóvenes de IMFE.

Según la concejala de educación, María Paz, cuentan con varios programas para facilitar la inserción de los jóvenes al mercado laboral, como por ejemplo el programa 'Te acompañamos' y también tienen dinamizadores de empleo en los diferentes distritos de Málaga.

"La formación profesional dual ahora en estos instantes requiere hacer prácticas en empresas, entonces colaboramos estrechamente con el IMFE", informa María Paz. También añade que tienen acuerdos con la Universidad de Málaga, un fomento del talento joven y becas junior. "No es solamente encontrar empleo a las personas que son demandantes de empleo, sino formar a los que todavía no están en búsqueda activa de empleo para que no queden fuera del mercado laboral", concluye la concejala.