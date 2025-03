La Policía Nacional pide a toda la población que compruebe la seguridad de su correo electrónico por lo que está pasando

Los ciberdelincuentes continúan en su lucha constante por mejorar sus tácticas e innovar en la forma de llevar a cabo sus fraudes y robos mediante la obtención de la información personal y bancaria de sus víctimas. Un objetivo que les ha llevado a hacerse pasar por la Policía Nacional para engañar a los ciudadanos con correos electrónicos fraudulentos.

Ha sido el propio Cuerpo el que ha avisado a la población de esta nueva estafa que se ha registrado en los últimos días, en los que se ha detectado una campaña masiva de correos electrónicos en los que los delincuentes se hacen pasar por la Policía Nacional. De ese modo, utilizan el dominio @policia.es en sus emails, con distintos nombres de usuario, para que los ciudadanos crean que provienen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este correo, los falsos agentes les citan a presentarse en un "supuesto departamento central" en Madrid en relación con un expediente que tienen a su nombre y por el que deben rendir cuentas. "Para poder acceder a la documentación de ese expediente, debes clicar en un enlace", explica la portavoz de la Policía Nacional.

"Si lo estabas dudando, no, no hemos sido nosotros", aclara la agente. Además, asegura que el engaño se produce si se pincha en la URL que acompaña al texto, ya que se trata de un enlace fraudulento que busca distribuir un 'software' malicioso. Por ello, la Policía aconseja a la población: "Si recibes este correo, no pinches en el enlace, porque podría infectar tu móvil u ordenador, y elimínalo".

Tal y como afirma el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se trata de una técnica conocida como 'phishing' que busca distribuir entre los dispositivos electrónicos un 'malware', un archivo con contenido malicioso, para acceder a toda la información posible de la víctima, tanto personal como electrónica o bancaria, para que los ciberdelincuentes puedan llevar a cabo sus robos o estafas.

Por ello, desde INCIBE piden a la población que, en caso de haber recibido este correo, no lo abran ni descarguen el archivo que viene adjunto, sino que lo clasifiquen como 'spam' y lo borren de su bandeja de entrada.

Qué hacer tras descargar el 'malware' de la falsa Policía

Para aquellos que ya se han descargado el archivo pero aún no lo han ejecutado, es necesario que lo eliminen de la carpeta de descargas y de la propia papelera del dispositivo. Si, en cambio, ya lo han ejecutado, se deben llevar a cabo una serie de pasos que empiezan por desconectar el equipo de la red doméstica para que este 'malware' no se propague por otros dispositivos.

Además, se recomienda mantener actualizado el antivirus y efectuar un escaneo total del sistema para asegurarse de que esté fuera de peligro. En los casos en los que el dispositivo pueda seguir infectado, INCIBE reclama restablecer la configuración de fábrica para desinfectarlo completamente. Al eliminar todos los datos guardados con este proceso, es recomendable realizar una copia de seguridad de forma regular para evitar que desaparezcan los archivos que queremos mantener.

De igual modo, las personas que caigan en esta trampa deberán tomar capturas de pantallas tanto del email fraudulento como de los archivos adjuntos para utilizarlos como pruebas en el caso de presentar una denuncia ante la Policía. "Siempre puedes comprobar que se trata de una comunicación oficial a través de la plataforma de la Policía Nacional o llamar al teléfono 017 de INCIBE para obtener consejos de expertos en ciberseguridad", recalca la institución.