La Guardia Civil, obligada a mandar un comunicado para alertar a la población ante el último timo que está arrasando en las compras por internet

La compra y venta de productos a través de plataformas y páginas web se ha convertido en una de las formas de comercio más utilizadas por la ciudadanía por su cercanía, inmediatez y mayor oferta de productos sin salir de casa. Sin embargo, este nuevo método de negocio también ha traído consigo nuevos engaños por parte de los ciberdelincuentes para hacerse con el dinero o los productos de sus víctimas. Una problemática que está multiplicándose en los últimos días, lo que ha provocado que la Guardia Civil haya tenido que lanzar un comunicado masivo para alertar a la sociedad.

En este nuevo timo, los delincuentes se crean un perfil en alguna de las plataformas de compraventa online como 'Vinted' o 'Wallapop' y se interesan por algún artículo de valor que esté disponible. Tras ponerse en contacto con el comprador, el estafador le incita a continuar con la transacción fuera de la aplicación para completar el pago.

Pero el engaño no queda ahí, sino que el supuesto comprador envía un correo electrónico supuestamente redactado por la Guardia Civil en el que asegura al vendedor que ya se ha hecho la transferencia, pero que no será ingresada en su cuenta hasta que no les llegue el recibo de que el paquete está enviado. Esto impulsa a las víctimas a enviar el objeto, cayendo en la estafa y perdiendo finalmente tanto el dinero como el propio producto.

Tal y como explica la Guardia Civil, esto es lo que le pasó a una vendedora que ha perdido un teléfono valorado en 890 euros a causa de este timo. "Quería venderlo en una conocida plataforma de compraventa, sin embargo, la compradora le pidió que completase la transacción fuera de la plataforma y, para justificar el ingreso, le llegó un correo que dice que la Guardia Civil está controlando la transacción", indica el portavoz de la Benemérita.

"Se trata de un correo que no procede de una cuenta oficial, sino de un particular. Pero ella confió en ese correo, envió el teléfono y no ha recibido ningún pago", añade el agente. Por ello, pide a la ciudadanía que no caigan en este tipo de estafas ya que "la Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción". "Desconfía cuando el comprador o vendedor te pida salir de la plataforma para completar el pago, revisa las falsas de ortografía y recuerda que una plataforma o institución no te van a mandar un correo desde una cuenta particular", señala.

Junto a esto, pide a la población que también mantenga la precaución en el caso de que sean ellos los compradores y el supuesto vendedor le pida una cuantía previa antes de llevar a cabo la transacción: "Si alguna vez te piden dinero para completar la compra, desconfía". Este tipo de engaños se consideran delito de estafa cuando la cuantía de lo defraudado excede de los 400 euros, mientras que si la cuantía es inferior a esta cifra, será una falta de estafa.

Estos timos no se denuncian por vergüenza

Tal y como explica la Guardia Civil, los estafadores estudian a sus víctimas y buscan a las que pueden ser más vulnerables, centrando este tipo de engaños en las personas mayores y los desempleados o personas que tiene más necesidades económicas.

"Muchos sienten vergüenza por haber sido engañados y no solo no denuncian, sino que no le cuentan a nadie lo sucedido, quedando la conducta del timador impune", recalca el Cuerpo, por lo que reclaman a la sociedad que, ante este tipo de delitos, actúen de inmediato y pongan la correspondiente denuncia con el máximo de pruebas posibles para demostrar los hechos fraudulentos.

Para evitar que sucedan este tipo de incidentes, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconseja no llevar a cabo ninguna transacción fuera de las plataformas oficiales y, en caso de que el comprador insista en hacerlo, denunciar su usuario con las opciones de reporte de la propia aplicación.

Qué hacer si caes en el engaño

"Si alguien quiere adquirir alguno de tus productos a distancia, realiza todas las comunicaciones a través de la plataforma y acepta la transacción sólo dentro del sistema de envíos de la aplicación, para que el pago esté protegido y no correr riesgos", añade la institución.

Además, recomienda comprobar si el comprador se ha registrado recientemente, ya que los usuarios fraudulentos suelen llevar poco tiempo en la plataforma; así como revisar sus valoraciones anteriores y la verificación de su perfil, y no aceptar el pago por ningún método alternativo a la plataforma.

En el caso de haber facilitado datos personales o bancarios, los afectados deberán ponerse en contacto lo antes posible con su entidad bancaria para informarles de lo sucedido y evitar futuros robos o fraudes.