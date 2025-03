Este es el requisito que hay que cumplir sí o sí para que te suban más la pensión

El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto ley que, entre otras muchas medidas, revaloriza las pensiones con el voto en contra de una única formación, Vox. Tal y como estaba previsto, el real decreto ley ha sido convalidado con una amplia mayoría de 315 votos a favor (los de los socios parlamentarios del Gobierno, a los que se han sumado PP y Junts), 33 en contra (los de Vox) y una abstención (de UPN).

Además, el Congreso ha aprobado tramitar el texto como proyecto de ley, lo que permitirá a los grupos presentar enmiendas.

Este real decreto ley recupera varias de las medidas recogidas en el denominado decreto 'ómnibus', que decayó al no lograr apoyos suficientes en el Congreso.

La convalidación del real decreto ley supone, entre otras cosas, la subida de las pensiones en un 2,8 % -un 9 % las no contributivas- con efecto retroactivo desde el 1 de enero.

Estas subidas afectarán a todas las pensiones contributivas ( jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad) y no contributivas (jubilación, invalidez). Sin embargo, solo algunas pensiones contributivas tendrán derecho a crecer aún más gracias al llamado complemento a mínimos, que es aquel que reciben aquellas que no alcanzan una cuantía mínima y cuyos beneficiarios no superan cierto umbral de rentas, que en 2025 queda fijado en 9.193 euros para pensionistas sin cargas familiares y en 10.429,82 euros en el caso de que tengan cónyuge a cargo.

El complemento se puede solicitar a la Seguridad Social a través de su sede electrónica o de forma presencial en alguna de sus oficinas y su concesión se revisará anualmente.

En cuanto a las pensiones no contributivas, cuya cuantía depende del nivel de ingresos de los beneficiarios, estos deben presentar una declaración anual de rentas, en el primer trimestre de año, para demostrar que siguen cumpliendo con los requisitos que les dan derecho a percibirlas, teniendo a su disposición un formulario para regularizar sus cuantías. En 2025 estas ayudas asistenciales se sitúan entre los 141,18 euros y 564,70 euros.