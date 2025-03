Un repartido de Glovo en Andalucía denuncia lo que ha pasado durante las lluvias: "Un poquito de empatía..."

El paso de la borrasca Jana ha dejado durante el fin de semana en Andalucía más de 600 incidencias, con copiosas lluvias, desbordamientos de ríos, nieve y tormentas. Esto ha provocado que la mayoría de la población haya decido resguardarse en sus viviendas durante estos días de descanso para evitar cualquier suceso a causa del temporal. Sin embargo, no han corrido la misma suerte quienes han tenido que trabajar, en especial aquellas personas que se encargan de llevar a los hogares los pedidos de quienes optan por no salir de casa ante el mal tiempo: los repartidores de las plataformas de envío a domicilio.

Alex Solla, un repartidor de Glovo de Cádiz que se ha dado a conocer a través de su perfil de TikTok contando sus experiencias, es uno de estos trabajadores que ha tenido que llevar a cabo sus repartos por toda la ciudad durante estos días de lluvia. Y durante estas jornadas laborales, ha aprovechado para denuncia una situación que se ha encontrado y que ha despertado el debate entre los usuarios de la red social, la "falta de empatía" de algunos clientes por los pedidos que realizan.

Tal y como ha contado él mismo, se ha visto obligado a recorrer el municipio en su bicicleta bajo intensas precipitaciones, como le ocurre a cientos de 'riders' más de toda la comunidad autónoma. Sin embargo, lo que más ha indignado al repartidor ha sido el tener que llevar pedidos pesados y de gran envergadura durante estos días de lluvia que ni siquiera entran en la maleta que la empresa de reparto dispone para ello.

De ese modo, explica que uno de los usuarios de Glovo realizó un copioso pedido que incluida papel higiénico "gigante", bolsas de la limpieza, varios botes de lejía, bayetas y varios cubos de fregar, que no cabían en la maleta y que dificultaban sobremanera su labor, y más en un día de borrasca en el que la visibilidad es escasa y las precipitaciones abundantes: "Mirad cómo tengo que llevar los cubos, en el manillar, con lluvia y a cuatro kilómetros en bicicleta", cuenta indignado a sus seguidores.

La culpa, de Glovo o de los clientes

Ante el pensamiento de algunos ciudadanos de que la culpa de esta situación no está en quién realiza el pedido, sino en que la plataforma les permita realizarlos, el repartidor asegura: "Aquí es donde entra un poco el que si lo puedes pedir en Glovo, lo puedes pedir y es mi trabajo llevarlo, pero hombre, un poquito de empatía".

Tras mostrar los contenedores de basura y las papeleras esparcidos por el suelo tras ser golpeados por el fuerte viento, el gaditano afirma: "Que sí, que me puedes pedir una televisión de 55 pulgadas, pero hombre, piensa que voy en bici y encima está lloviendo". "Os juro que no entiendo la falta de empatía", incide el joven.

Ante esta situación, cientos de personas se han volcado con la publicación y han mostrado su opinión ante esta problemática. Así, mientras que algunos se han mostrado indignados por la falta de empatía de la sociedad, otros han destacado que el cliente no es el culpable, sino la empresa que permite realizar este tipo de pedidos.

"Un saludo a la gente a la que le parece bien mandar a alguien a que te traiga 3 garrafas de agua en estas condiciones", señala una usuaria. "Yo creo que con “cancelar la orden” te ahorras todo eso. El cliente pide lo que quiera y tú decide si tomar el servicio o no", señala otro.

"La culpa no es ni del cliente ni del trabajador. Es de la empresa, por no dejar los pedidos grandes a la gente que reparte en coche. El cliente no sabe si van en moto, bicicleta o coche. La empresa sí", recalca otro. A esto, añade un usuario: "Si pedirse se puede pedir... Lo que no es normal es que piden 40, 50, 60 e incluso más productos y lo sé porque yo lo he preparado y he pensado, seguro que viene el de la bici".