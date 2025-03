La DGT, obligada a emitir un comunicado a todos los conductores por lo que está pasando con las multas: "Me llegó hace dos días..."

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un comunicado a toda la población para aclarar lo que está pasando con las multas de tráfico que ya está afectando a cientos de conductores. Se trata de una nueva oleada de envíos masivos de correos electrónicos y mensajes de texto fraudulentos suplantando la identidad de la DGT para llevar a cabo sus engaños y hacerse con los datos personales y bancarios de sus víctimas.

Así lo ha destacado la propia institución en sus redes sociales, en las que ha alertado de un nuevo tipo de 'phishing', una técnica utilizada por los ciberdelincuentes basada en el envío de correos electrónicos a una gran cantidad de usuarios simulando ser una entidad legítima para robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar el dispositivo descargándole algún tipo de 'malware'. En este caso, los delincuentes se hacen pasar por la Dirección General de Tráfico e instan a los destinatarios de esta correspondencia a pagar una multa que tienen pendiente.

"Los ciberdelincuentes pretenden cobrar supuestas multas suplantando a la DGT. Ignórelo, la DGT no sanciona por email (tampoco por SMS). Si recibes uno así, no piques", ha señalado la administración. Una ciudadana ha asegurado en esta misma publicación que ya ha recibido esta falsa notificación en la que le piden que "pague a tiempo para evitar acumulación". "Este sms me llegó hace dos días...", relata la mujer.

En los correos electrónicos enviados, los ciudadanos se encuentran un mensaje en el que les aseguran: "La DGT le informa que aún no hemos recibido el pago correspondiente a una infracción por estacionamiento no autorizado en vía prohibida".Tras esto, les muestra la cifra pendiente de cobro y les indica que, para evitar "un recargo del 50%", deben proceder al pago antes de una fecha límite, tras lo que aseguran que se puede hacer a través un enlace que supuestamente lleva a la página web oficial de la DGT.

Sin embargo, es en este paso donde comienza el timo, pues se trata de un enlace fraudulento que o bien le hace descargarse un software malicioso a su teléfono que permite a los ciberdelincuentes adentrarse en él y obtener sus datos y contraseñas; o le redirige a una página que simula ser la DGT en la que se piden los datos personales y bancarios de la víctima.

La DGT nunca envía las multas por correo electrónico

"La DGT nunca comunica sus multas por correo electrónico, sino que siempre lo hace a través de cartas certificadas o, cuando esta notificación falla, a través de boletines oficiales, tablón de anuncios municipal o el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA ) o en el Tablón Edictal Único (TEU)", recalca la Dirección General de Tráfico.

Para evitar este tipo de incidentes, la administración aconseja a la población que no descargue ni abra correos sospechosos o archivos adjuntos y que compruebe la veracidad de la multa a través del tablón edictal de sanciones, al que pueden acceder sin necesidad de certificado ni DNI electrónico, sino únicamente introduciendo el número de DNI. Además, la DGT aconseja no contestar estos correos y revisar los enlaces antes de hacer clic, aunque sean de contactos conocidos. A estas recomendaciones se suman desconfiar de los enlaces acortados y los ficheros adjuntos, y tener siempre actualizados los sistemas operativos y antivirus.

"Es importante, ante la mínima duda, analizar detenidamente el correo. Si ya se ha descargado y ejecutado el archivo, escanee todo el equipo con el antivirus y siga las instrucciones marcadas por el mismo para eliminar el malware", indica.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) asegura, por su parte, que si se ha recibido este SMS o correo electrónico pero no se ha pulsado en el enlace, se debe bloquear al remitente y eliminar el mensaje de la bandeja de entrada. En el caso de haber accedido al enlace y facilitado datos personales o bancarios, deberá realizar capturas de pantalla y guardar todas las pruebas posibles del mensaje y de los enlaces adjuntos para posteriormente presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De igual modo, las víctimas deberán ponerse en contacto con su entidad bancaria para tomar las medidas necesarias y reportar el fraude a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE para evitar que otras personas sean víctimas.