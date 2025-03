Máxima alerta de la Policía Nacional por el nuevo timo de los anuncios de mascotas: han estafado hasta 150.0000 euros

La Policía Nacional se ha visto obligada a alertar a la población del nuevo timo que se está registrando en las últimas semanas y que ha provocado que más de 16 personas hayan sido detenidas tras estafar 150.000 euros a través de falsos anuncios de venta de mascotas. Así lo ha señalado el propio Cuerpo a través de sus redes sociales, donde ha asegurado que estos ciberdelincuentes llevaban a cabo sus engaños a través de falsos anuncios en internet de venta de animales que escondían un sofisticado sistema de estafas bancarias.

Este engaño consiste en la publicación de anuncios falsos en plataformas online en el que se ofrecen perros y gatos de raza a precios atractivos. "Cuando las víctimas muestran interés, los delincuentes entablan conversaciones para ganarse su confianza y solicitar un primer pago", afirma el Cuerpo. Tras esto, alegan una serie de imprevistos como gastos de transporte, permisos de importación, jaulas especiales o vacunas, por lo que exigen nuevos pagos bajo la promesa de entregar el animal.

"En un caso particular, una víctima llegó a perder 60.000 euros por la compra fraudulenta de un gato que nunca recibió", indica la Policía. Para llevar a cabo estos engaños, los ciberdelincuentes abren cuentas bancarias, contratan líneas telefónicas y gestionan el dinero obtenido a través de las estafas, dificultando su trazabilidad y otorgándole apariencia de legalidad. "El dinero defraudado era retirado rápidamente de las cuentas de los detenidos, lo que demuestra la gran coordinación y sofisticación de la red criminal", añade.

Cómo evitar los fraudes en las compras online

Para evitar este tipo de incidentes, la Policía Nacional aconseja realizar siempre las compras en páginas oficiales o con reputación y prestigio consolidado y sospechar de los anuncios que ofrezcan precios muy por debajo de la media de mercado.

"Además, hay que desconfiar si la calidad de las imágenes no es buena, están pixeladas, son de baja calidad o incluyen marcas de agua", recalca el Cuerpo, que asegura que es necesario pedir información al vendedor sobre su nombre y sus datos, así como ver comentarios y valoraciones de otros usuarios.

De igual modo, recomienda descartar anuncios con fotos genéricas o cuya redacción no esté cuidada, "parezcan traducciones automáticas y/o cuya descripción no coincida con el artículo en venta". "Si el vendedor se encuentra en el extranjero y utiliza este hecho como excusa para que la gestión de los trámites se ejecute de una forma determinada, no continuar con la compra", indica.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), por su parte, ha pedido a la población que se mantenga atenta a las posibles señales de advertencia de que se trata de un anuncio fraudulento, como falta de información de contacto del vendedor, errores gramaticales o precios "demasiado buenos para ser verdad".

" Si un producto tiene un precio significativamente más bajo que en otras tiendas, podría ser una estafa, también la oferta de artículos exclusivos o "únicos" a precios muy bajos. A menudo, estos sitios web ofrecen productos de marca y/o de lanzamientos limitados a precios significativamente más bajos que los precios de mercado, lo que puede ser sospechoso", destaca la institución.