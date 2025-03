La Policía Nacional, obligada a lanzar un comunicado por el regreso de una de las estafas que más datos ha robado en España: "No lo envíes..."

La Policía Nacional ha tenido que lanzar una alerta a toda la ciudadanía por el regreso de una de las estafas que más datos ha robado en España: la de la falsa carta de la Seguridad Social. Un engaño que ya se detectó el pasado mes de enero, cuando miles de personas se vieron afectadas por esta problemática que obligó a la Tesorería de la Seguridad Social a avisar a la población de que se trataba de un fraude que buscaba hacerse con sus datos personales y bancarios.

"Está volviendo a circular este intento de estafa. No envíes tus datos ni respondas, es falso", ha asegurado la Policía Nacional sobre este timo que se basa en el envío de cartas en las que los delincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social y piden a los receptores de la misiva que envíen una serie de documentos e información ante la pérdida de datos. Para ello, esgrimen la excusa de una "ley que entró en vigor el pasado mes" y un ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad.

Para llamar la atención de los ciudadanos y convencerles de que deben enviar esa información, los estafadores les aseguran que, "ante todo", va a haber un incremento de las prestaciones y jubilaciones, por lo que deberán adjuntar una serie de documentos, como las fotografías de ambas caras del DNI o NIE, una foto del extracto bancario donde el usuario aparezca como titular o autorizado en una entidad bancaria y la "última cantidad que cobró el mes pasado, una estimación".

"El incremento será de 75 euros a 150 euros dependiendo el caso", recalca la misiva, que pide a los afectados que manden la documentación a un correo electrónico que no coincide con ninguna extensión de la Seguridad Social.

La Seguridad Social: "Es un fraude, no piques"

Ante esta situación, la Seguridad Social ha pedido a la población: "Si recibes en tu domicilio alguna carta en nombre de la Seguridad Social solicitando el envío de documentación a través de una dirección de email sospechosa, no remitas tus datos bancarios a esta dirección de email. Es un fraude, no piques".

Ademas, ha asegurado: "Nosotros no te hemos enviado esta carta. Si la recibes, no hagas caso. Pretenden usar tu DNI para hacerse pasar por ti y conseguir préstamos que pagarás tú". Para evitar caer en este tipo de estafas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirma que hay que desconfiar de las comunicaciones en las que se piden ciertos datos por medios no oficiales o que accedas a algún enlace que redirige a una web que no es la de la administración en cuestión.

"No piques si te envían un SMS o mail con un link que, cuando lo abres, remite a una web que parece la oficial, pero no lo es", ha indicado la administración, que ha señalado como fraudulentos aquellos mensajes que aseguran que la Seguridad Social le debe dinero al receptor del mensaje por una prestación que en realidad no existe o por atrasos que nunca se han generado; o si anuncian que es beneficiario de una ayuda pero que se debe rellenar ciertos datos para recibirla.

Cómo evitar los fraudes de la falsa Seguridad Social

Entre las señales que permiten detectar que se trata de un fraude se encuentran las faltas de ortografía o gramaticales, la mezcla de organismos en la misiva, la presentación de logos antiguos o incorrectos, la alusión a prestaciones inexistentes o la redirección a webs y direcciones electrónicas que no sean la oficial.

Junto a esto se encuentran la solicitud de datos sensibles, ya que la Seguridad Social "no pide información bancaria ni personal por teléfono, mail o SMS". "En el caso de que falten datos, se pedirá que los aportes por medios oficiales", ha afirmado la administración.

El Ministerio también ha recalcado la necesidad de estar atentos a aquellas páginas webs que parezcan reales pero que solo imitan a las oficiales. "La Seguridad Social no cobra por sus servicios. No es necesario que realices ningún pago por conseguir cita previa ni por solicitar una prestación. Hay empresas y gestorías que se dedican a realizar los trámites por ti a cambio de unos honorarios, pero tendrás que contactar tú con ellas si requieres su ayuda", ha incidido.

"Si es demasiado bueno, podría ser falso. Siempre confirma la existencia de ayudas o subvenciones en las fuentes oficiales y solicítalas a través de los canales de los organismos u organizaciones que los ofrecen", ha destacado la administración. Además, ha asegurado: "Si algo te parece extraño, llama al teléfono oficial de información que corresponda para asegurarte antes de actuar".