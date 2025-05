Cuerpo defiende que la consulta sobre BBVA-Sabadell no es para responder "opa sí, opa no"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha argumentado que la consulta pública que ha abierto el Ministerio sobre la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre Banco Sabadell no trata sobre si se producirá o no dicha operación. "No es una consulta 'opa sí, opa no'. Es una consulta que pide, precisamente, la afectación de esos criterios de interés general, que es lo que tiene que valorar, precisamente, el Gobierno en esta tercera fase", y ha añadido que la información no será vinculante para el Gobierno.

En declaraciones a la prensa antes de participar en la 40 Reunió Cercle d'Economia en Barcelona, Cuerpo ha explicado que lo que piden es que las partes interesadas "digan si hay algún criterio de interés general distinto al de competencia". El ministro ha explicado que la consulta tiene la intención de "recabar la información por parte de todos los agentes que puedan verse afectados: ciudadanos, empresarios, organizaciones", y tener toda la información necesaria para hacer una valoración completa sobre si elevar o no la operación al Consejo de Ministros.

Mantener valores

En la mesa de debate que ha protagonizado junto al presidente de KPMG España, Juanjo Cano; la vicepresidenta y directora general de Amgen Iberia, Fina Lladós, y el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, sobre el nuevo modelo de crecimiento, Cuerpo ha dicho que Europa es "un actor que juega con las manos atadas" y que debe mantener sus valores propios y estar a la altura a la hora de negociar.

Y ha añadido: "Europa es un herbívoro en un mundo de carnívoros y como no espabilemos nos pueden comer". El ministro ha pedido, en este sentido, ser más proactivos para dar respuesta a la incertidumbre y la volatilidad, y ha explicado que es urgente tener unidad de acción entre los países de la Unión Europea para negociar en igualdad de condiciones y hacer valer que es un mercado de 450 millones de consumidores.

"En el conflicto arancelario debemos tener una aproximación de defensa de intereses comerciales, de ser capaces de negociar de igual a igual con el resto sin ningún tipo de complejo", ha argumentado. Cuerpo ha explicado que se ha calculado que impulsar el mercado interior sería el equivalente a reducir el 45% de los aranceles en mercancías y del 110% en servicios, y ha lamentado que el principal freno es la lentitud que provoca el modelo de gobernanza europeo.