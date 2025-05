“No hay ninguna influencia de Junts o ERC en la decisión sobre la consulta por la opa sobre el Sabadell”

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), recibe a EL PERIÓDICO, en la tarde del jueves, satisfecho. El Gobierno acaba de salvar en el Congreso de los Diputados la aprobación del real decreto ley de medidas de apoyo a las empresas afectadas por los aranceles de Trump, pese a otro portazo del PP, y eso le hace respirar tranquilo. Tal vez ahora logre encontrar tiempo para la lectura de 'El gran Gatsby', que espera sobre su mesa. En lo económico, la semana empezó con el anuncio de Pedro Sánchez de una sorprendente consulta pública sobre la opa “hostil” -dijo- del BBVA sobre el Sabadell.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha negado a usted autoridad para haber negociado un paquete de ayudas contra los aranceles más amplio y le mandó callar. ¿Por qué no aceptaron incorporar en el plan alguna de sus propuestas?

Que se haya convalidado el real decreto ley es una muy buena noticia para las empresas y trabajadores afectados por los aranceles. Esperemos que la primera de las medidas, un primer tramo de avales del ICO por 1.000 millones, pueda estar ya operativa. Lamentamos que el PP se haya quedado solo en el ‘no’ junto con Vox. El porqué hay que preguntárselo a ellos. Nosotros, desde el primer momento hemos intentado incorporar a los textos las sugerencias y opiniones de todos los grupos parlamentarios. Es una de las indicaciones que me dio el presidente del Gobierno. Pero, en la última reunión, nos pusieron sobre la mesa un ultimátum. Si no firmaba el documento que nos trajeron se levantaban de la mesa y no seguíamos la negociación. Entre esas medidas, la primera era alargar la vida de las centrales nucleares. Es una petición que, como dijo el presidente del Gobierno, ni siquiera han hecho las propietarias de esas mismas centrales. Yo creo que esto deja a las claras que ya no existía una voluntad de negociación por parte del PP.

Hasta ahora, las ayudas aprobadas frente a los aranceles son de carácter financiero (avales y préstamos, sobre todo). Si EEUU acaba aplicando sobre la UE el arancel general del 20% ahora en suspenso, ¿serán necesarias ayudas directas para las empresas?

Yo creo que es prematuro saber si van a ser necesarias o no. A nivel agregado, España está menos expuesta que otros países; pero a nivel sectorial, sí puede haber sectores con un mayor grado de exposición o algunas empresas que puedan tener una particular afectación. Ahí tenemos que estar preparados para actuar de manera de decidida. Pero no anticiparía nada.

La administración Trump reprocha a países como España la existencia de un impuesto sobre los servicios digitales, lo que conocemos como ‘tasa Google’ ¿La UE y España van a tener que reconsiderar este tributo?

No es ni un impuesto dirigido específicamente a un país, ni un impuesto que sobrepase las competencias de ningún estado. El objetivo es que la tributación de los gigantes digitales sea justa y se haga donde efectivamente se provean los servicios.

¿Entonces, cree que será posible mantener estos tributos en el marco de la negociación arancelaria con EEUU?

La Comisión Europea lidera la negociación. No ha habido ninguna petición relativa a modificaciones en materia tributaria que, por otra parte, son competencia de los estados, no de la UE.

¿Cuál es el cálculo del Ministerio de Economía sobre las pérdidas económicas ocasionadas por el apagón del 28 de abril?

Según los datos del servicio de pagos minoristas Redsys, hubo una afectación de 415 millones el propio día 28. Luego, se habrían recuperado las tres cuartas partes, en los dos días siguientes. Y esta recuperación rápida es lo que vemos cuando lo escalamos al resto de sectores. Nuestra estimación actual está en torno a los 300 millones de euros.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, en un momento de la entrevista. / José Luis Roca

¿Solicitará el Gobierno la cláusula de escape de las reglas fiscales para encajar un mayor gasto en defensa?

España aún no ha tomado la decisión sobre la activación o no de la cláusula de escape. La tomaremos en los próximos meses teniendo en cuenta, además, que hay elementos de incertidumbre adicionales sobre la mesa, como el conflicto arancelario y la respuesta que haya que dar. En todo caso, para nosotros es un elemento positivo que exista esta cláusula, pues da un punto adicional de flexibilidad para seguir cumpliendo con las reglas fiscales.

¿Activar la cláusula nacional de escape por gasto en defensa, requiere su aprobación por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados?

No, nuestra interpretación es que la activación de la cláusula de escape no requiere pasar por el Congreso de los Diputados.

¿Por qué no? La Constitución dice que si hay necesidad de superar los límites de déficit estructural y volumen de deuda por causas extraordinarias, se requerirá la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Aquí entramos en la interpretación de los servicios legales. Estamos en un marco de reglas fiscales distinto al que había en el año 2012, cuando se aprobó la ley de estabilidad presupuestaria. Lo que tenemos es un necesario cumplimiento de una regla de gasto que no está asociado a un cumplimiento de un objetivo de equilibrio en términos estructurales. Es decir, estamos en un contexto de reglas fiscales en el que no aplica esa cláusula específica [de la Constitución y de la ley de estabilidad].

Después de haber solicitado en diciembre el quinto pago de fondos europeos ‘Next Generation’, aún estamos a la espera de su aprobación por la Comisión Europea. ¿Será posible obtener la integridad de los fondos solicitados sin haber logrado aprobar la nueva fiscalidad del diésel?

Estamos en conversación con la Comisión Europea para terminar de cerrar la valoración positiva del conjunto de hitos y objetivos de este quinto desembolso. Efectivamente, hay uno de los hitos, que es el referido a la tributación del diésel, que por ahora no ha podido cumplirse, aunque estemos trabajando en paralelo a nivel doméstico. Si, en el momento en el que tengamos la valoración positiva, este hito sigue sin haber podido desarrollarse, pues se procederá al desembolso de ese quinto desembolso, pero detrayendo la parte correspondiente al hito relacionado con el diésel. En cualquier caso, existe un plazo posterior de seis meses para cumplir el hito y obtener la totalidad del desembolso.

Detalle del despacho de Carlos Cuerpo en el que aparece una foto con el papa Francisco. / José Luis Roca

¿Cree que ese quinto desembolso será en breve, dentro del mes de mayo?

No lo sé. No quiero adelantar nada. Esperamos que pueda serlo lo antes posible.

Ante el proyecto de ley reducción de jornada, la enmienda a la totalidad anunciada por Junts va a obligar a negociar una aplicación más flexible de la norma para pymes y autónomos. Tras sus discrepancias con Yolanda Díaz sobre la estrategia para sacar adelante la jornada de 37,5 horas, estará pensando usted: “Ya lo decía yo”

No, yo soy una persona muy práctica y creo que tenemos que estar todos sumando esfuerzos. El objetivo lo merece. Una vez que el texto ya ha llegado al Congreso, hemos de ser capaces de tener un texto suficientemente equilibrado para que consiga el consenso o la mayoría y que esto no sea en detrimento de la ambición del proyecto. Hay espacio para la negociación y para que demos ese margen de flexibilidad a las empresas, de tal forma que consigamos el objetivo como hemos venido haciendo estos años: creciendo y consiguiendo conquistas sociales.

¿Cómo se puede compaginar la reducción de la jornada con los avisos que lanzan las pymes, sobre el impacto que puede tener sobre ellas?

Queremos ser muy cuidadosos. En este proceso de flexibilización, o de ayudar a las empresas a que nos ayuden, queremos conseguir aumentar la productividad en nuestro segmento de pymes. Estamos trabajando en reducción de barreras administrativas, que permiten liberar horas, ya sea para tareas más productivas -como trato con clientes o proveedores- o para reducir la jornada, poniendo a su disposición herramientas digitales, herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para contactar con la Administración.

¿Por qué tiene sentido hacer una consulta sobre la OPA de BBVA a Sabadell y no sobre otro tipo de medidas también muy relevantes como el aumento del gasto en defensa?

Es importante poner en contexto las distintas fases de la operación de la OPA. Vaya por delante el respeto institucional por parte del Gobierno a todos los actores involucrados en las distintas fases. Inicialmente, por ejemplo, el Banco Central Europeo, encargado de valorar el impacto de estabilidad financiera, o la CNMC, encargada de valorar el impacto en términos de competencia. El siguiente paso le corresponde al Gobierno. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno según la normativa, según la Ley de Defensa de la Competencia? Valorar si eleva o no esta operación al Consejo de Ministros. ¿Para qué? Para ver si se tienen que tomar medidas adicionales en función de condiciones o de razones o de criterios de interés general distintos a los de competencia. Y para ser capaces de tomar esta decisión, si elevar o no la operación a Consejo de Ministros, pues, igual que han hecho las instituciones en el ámbito de sus competencias, queremos hacerlo con la mayor garantía posible y teniendo toda la información posible sobre la mesa. Puesto que es muy difícil captar toda esta información, hemos pensado que nos podía dar un ‘input’ adicional abrir esta consulta pública.

¿Si estamos en una democracia parlamentaria, lo lógico no hubiera sido consultar directamente a las Cortes?

Tal vez la palabra ‘consulta’ despista un poco. Esto no es una consulta ‘opa sí u opa no’. Lo que estamos aquí pidiendo es información relativa a la existencia de criterios o razones de interés general que puedan verse afectados por la OPA. No estamos pidiendo la opinión sobre qué decisión tiene que tomar el Gobierno. Lo que estamos pidiendo es esa información que nos pueda ayudar, a tomar la decisión con todas las garantías, y será un ‘input’ más de los que valoraremos.

Hay interpretaciones que dicen que, en realidad, lo que busca el Gobierno al hacer la consulta es justificar, llegado el caso, un ‘no’ a la OPA. ¿Es correcta esa interpretación?

No, de hecho la propia consulta deja abierto hacer aportaciones que puedan ir en una dirección u otra. La consulta, lo único que hace es reflejar las condiciones de interés general que vienen en la propia normativa, en el artículo 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia, y deja abierto a aquellos actores u organizaciones que puedan verse afectados el reflejar ahí su posición y su información, incluso dando la posibilidad de adjuntar información adicional con una dirección de correo electrónico a su disposición.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía. / José Luis Roca

¿No es incongruente que su propio Gobierno no hiciera consulta en la anterior operación de Bankia y CaixaBank y ahora sí la haga?

La casuística es distinta. Estamos en una etapa del proceso en la cual, una vez impuestas las condiciones de la CNMC en segunda fase, tiene que entrar el Gobierno a valorar si esas condiciones tienen que tener un añadido sobre la base de razones de interés general. Lanzar esta consulta puede ser una aportación útil a la hora de tomar la decisión. [La CNMC autorizó la absorción de Bankia en primera fase]

¿Si ustedes no necesitaran a Junts y ERC como apoyos en el Gobierno se hubiera hecho esta consulta?

- No hay absolutamente ninguna influencia de Junts ni de ERC ni de ningún otro partido político en la decisión sobre la consulta. ¿He sido claro?

¿Comentó el Gobierno la consulta con Illa? ¿Qué les ha trasladado o qué papel ha jugado el ‘president’ de la Generalitat?

La relación que mantengo con el señor Illa es muy fluida. De forma recurrente dialogamos sobre la fortaleza de la situación económica y cuestiones del ámbito financiero. En cuanto a la decisión sobre elevar a Consejo de Ministros la operación de adquisión, así como la pertinencia de llevar a cabo la consulta, es del Gobierno.

En el caso de Talgo, ¿qué es lo que está retrasando la operación? Porque el grupo vasco Sidenor, todavía no ha firmado la operación y hay un plazo que se acaba el 15 de mayo.

Yo creo que estamos en las últimas fases con respecto a esta operación. Hay muchos agentes involucrados: un actor tan importante como Sidenor, el Gobierno central, el Gobierno vasco… Todo el mundo está apostando por una operación donde una empresa estratégica como Talgo siga siendo un puntal en un sector tan importante como el del transporte ferroviario. Yo espero que esta operación pueda salir lo antes posible. Soy optimista.

¿Cuál es la idea del Gobierno sobre el papel de Indra como campeón nacional o empresa tractora?

Cuando estamos hablando de un sector como el de la seguridad y la defensa, donde vamos a tener, de manera estructural a nivel de la Unión Europea, una mayor inversión en los próximos años, es importantísimo tener empresas que sean capaces de aprovechar el elemento de tracción de estas enormes inversiones que van a venir. Y no solo sobre las grandes empresas, sino sobre toda esa cadena de valor de pymes que van asociadas a estos grandes proyectos industriales.

¿Qué opina sobre la posible fusión de Indra con Escribano? La propia Indra ha reconocido que en esta hay un evidente conflicto de interés por cuestiones familiares.

Bueno, prudencia por mi parte con respecto a la operación en sí. Veremos si al final acaba habiendo una oferta en firme. Esta operación se pondrá sobre la mesa o no y en función de eso ya lo analizaremos.

En otra empresa donde el Estado es un accionista destacado, Telefónica, aparecen informaciones que hablan de un ERE importante que afectaría a 4.000 ó 5.000 personas, ¿qué puede decirnos sobre esto?

Que yo sepa, no ha habido ninguna información oficial por parte de la empresa, con lo cual, de nuevo, prudencia por nuestra parte.