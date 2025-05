"El Corredor Atlántico es un proyecto urgente, no podemos perder este tren", reclaman las patronales del Noroeste

“Urgencia”, “prioridad política” y "mayor agilidad administrativa". Estos han sido tres de los principales mensajes que han lanzado este martes, en el Foro del Noroeste, los presidentes de las patronales de Galicia, Asturias y Castilla y León, respecto al desarrollo del Corredor del Atlántico, una infraestructura de transporte llamada a ser una arteria logística clave del país.

"Vamos por detrás de otras regiones, y los datos así lo acreditan, en crecimiento económico y convergencia. Estamos perdiendo el tren, pero también estamos ante una oportunidad histórica", ha advertido María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), en la mesa redonda "El corredor del Noroeste y las comunicaciones pendientes", moderada por Gonzalo M. Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA. Calvo ha remarcado "la sensación de urgencia, tanto por la parte privada como por parte de las administaciones públicas", y ha indicado que "no es tanto un tema de financiación como de prioridad política".

"Las inversiones en infraestructuras son fundamentales, pero hace falta mas colaboración entre administraciones que permita que las cosas avancen de una manera rápida y ágil, porque los proyectos se planifican sobre el papel, pero tardan en llevarse a efecto", ha afirmado por su parte Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). "Llevamos un tiempo perdido frente a otras regiones que empezaron antes, pero estamos dispuestos, con esa colaboración público-privada, a avanzar", ha animado Vieites.

El dirigente gallego también ha reivindicado "los consensos en política, que los políticos se sumen al desarrollo de las infraestructuras", así como la defensa de "la seguridad jurídica". "A veces se ponen dificultades en el camino que entre todos debemos intentar soslayar para que los proyectos se cumplan en tiempo y forma", ha instado Vieites.

Juan María Vallejo, vicepresidente de CEOE Castilla y León y Presidente de FELE (Federación Leonesa de Empresarios), ha reclamado” un plan director y una hoja de ruta que marca los tiempos, es decir, el qué y cuándo, pero lo que no sabemos es el cuándo", ha lamentado Vallejo. "El Noroeste puede esperar. El tiempo pasa y las soluciones son muy lentas", ha reprochado el empresario castellanoleonés.

Trato de igualdad

Los representantes empresariales han remarcado que la defensa de la aceleración de las infraestructuras del Noroeste no implica un enfrentamiento con otras regiones de España. “Nosotros no nos enfrentamos con nadie, somos nosotros mismos. No queremos ver cómo las cosas se dilatan en el tiempo y se redirigen los presupuestos a otras cuestiones”, ha argumentado Vieites, que también ha instado a las autoridades públicas a “dejar la hiperregulación y centrarse más en la agilidad de los procedimientos”.

Asimismo, la gijonesa ha afirmado que el Noroeste “es un proyecto de país” y que “a España le interesa un desarrollo territorial equilibrado”, por lo que “lo que beneficie al Noroeste beneficiará a toda España”. “No pedimos ser más que nadie, sino las herramientas para competir en igualdad y así solucionar problemas comunes como la tendencia demográfica y la necesidad de que la región sea atractiva para los jóvenes”, ha reivindicado.

Variante de Pajares

Uno de los recientes hitos de infraestructura de transportes que ha experimentado el Noroeste ha sido la apertura de la Variante de Pajares en noviembre de 2023, tras dos décadas de idas y venidas. "Desde que se abrió la Variante de Pajares se ha conectado Madrid con León, pero el Corredor Atlántico es un corredor fundamentalmente de mercancías, y es ahí donde vamos retrasados", ha advertido Vallejo.

Por su parte, María Calvo ha afirmado que “la apertura de la Variante ha sido muy importante para el tráfico de viajeros, pero debe completarse la infraestructura para que llegue a los puertos, unido al desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas e industriales de Asturias (la Zalia, en Gijón), que nos dará un gran desarrollo logístico”. La presidenta de FADE ha calificado de “esencia” que se finalice la infraestructura intermodal de la Zalia, que también lleva tramitándose desde hace décadas.

Energía

Asimismo, los líderes de las patronales han puesto el foco en las infraestructuras energéticas, con un llamamiento a realizar "más inversión" en las redes eléctricas para garantizar que los proyectos empresariales gocen del suficiente suministro.

"Faltan infraestructuras energéticas, Castilla y León es una de las comunidades donde se produce más electricidad renovables de España", ha apuntado Vallejo. En la misma línea, Vieites ha asegurado que "la energía es un asunto fundamental para cohesionar los territorios".

"Los empresarios apoyamos la descarbonización, pero es imprescindible que tengamos la garantía de un suministro a un precio razonable", ha defendido María Calvo, que ha citado el apagón eléctrico masivo que sufrió el país el pasado 28 de abril: "Ese episodio puso de manifiesto la necesidad de invertir en redes eléctricas y que no se abandone ninguna fuente de energía".