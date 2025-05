La horchata modificará su receta oficial para poder rebajar la dosis de azúcares

Hacer la horchata más saludable, que se ajuste a las demandas de los nutricionistas y de las autoridades sanitarias, pero sin que pierda la esencia... ni el nombre. Este es el objetivo que persigue la proposición no de ley aprobada este martes en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso, en la que se ha acordado modificar la normativa sobre la elaboración de esta bebida y adaptarla a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que hasta ahora se estaba produciendo un claro conflicto de intereses: mientras la OMS aconseja que las dietas incluyan menos del 10% de azúcares libres o naturales, la receta tradicional de la horchata de chufa, recogida en un reglamento de 1988, preveía que, entre otros requisitos, este producto tradicional valenciano contenga justamente un 10% de azúcares.

La propuesta para la revisión de la norma española, que ha contado con el apoyo de 20 diputados de la comisión, el voto en contra de tres y 14 abstenciones, la ha presentado el grupo parlamentario Sumar, que pide al Gobierno adaptar el reglamento a las recomendaciones de la OMS y que las horchatas con menos del 10% de azúcares no pierdan su denominación. No se trata, ha subrayado la promotora de la iniciativa, Àgueda Micó, de Compromís, "de que la horchata no pierda solo el nombre, tampoco el reconocimiento ni su posición en el mercado". Micó ha destacado que muchas empresas del sector trabajan para adaptar sus productos a las recomendaciones sanitarias reduciendo los niveles de azúcar pero "se encuentran con la imposibilidad de etiquetar su producto como horchata debido a la normativa".

Apoyo de los grupos

El PP, que ha presentado una enmienda a la propuesta de Sumar, pero que ha sido rechazada, se ha mostrado a favor de la adaptación de la normativa a la "realidad" del mercado y las preferencias de los consumidores, ha indicado el diputado Fernando de Rosa. "No hay que olvidar que cada vez se demandan más productos saludables y con menos azúcar", ha dicho De Rosa, que ha asegurado que su grupo, pese a la abstención en la votación, "apoya que se pueda denominar también horchata aquel producto sin azúcar o con menos del 10%".

La diputada socialista Araceli Poblador ha señalado que el Ministerio de Agricultura es ya "conocedor de las recomendaciones" y ha indicado que sus responsables "trabajan estrechamente con otras administraciones, los sectores productores y también los representantes de los consumidores para aumentar la calidad de los alimentos puestos en el mercado (...) y mejorar la dieta de los consumidores". Poblador ha recordado que el ministerio trabaja sobre una propuesta de modificación de la norma, sometida a consulta pública, para permitir la comercialización de horchata con mejor contenido de azúcar "y adaptarse así a las nuevas demandas de los consumidores".