González-Páramo (IESE): "En el crecimiento del PIB hay unos vientos de cola que son ajenos a la política del Gobierno"

José Manuel González-Páramo, profesor de economía del IESE y exconsejero ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España, ha advertido este miércoles de que detrás del mayor crecimiento económico de España respecto a la media europea "hay unos vientos de cola que son ajenos a la política del Gobierno", como la pujanza del turismo, la llegada de migrantes y el menor coste relativo de la energía. Pero, ha añadido, el país padece los mismos "problemas estructurales que hace 10 años", como la falta de flexibilidad del mercado laboral, el escaso tamaño de sus empresas o la insuficiente inversión en tecnología.

"Lo que esperaría es que esas tasas de crecimiento languidezcan hacia la media europea", ha augurado el economista durante su intervención en la segunda edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa de Prensa Ibérica en colaboración con la Fundación “la Caixa” que se celebra en Málaga. En un diálogo a tres bandas con el director general de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Saballs, la fundadora de España Mejor, la abogada Miriam González Durántez, también ha compartido que "España tiene potencial, pero no lo realizamos".

La jurista, así, ha defendido que "no es normal no tener presupuestos (del Estado, un punto en el que también ha insistido el economista), los casos de corrupción y el clientelismo" predominante, a su juicio, en las cúpulas de la administración pública. "Debemos hacer la regeneración democrática de verdad, es el gran tapón del país", ha insistido antes de reclamar a los partidos políticos que expliquen bien cuál es su proyecto para España. "No tengo claro la visión de país que tienen para dentro de cinco o 10 años", ha lamentado.

Alta incertidumbre

González-Páramo, asimismo, ha advertido de que esa situación de España se produce en un entorno mundial de "mucha más incertidumbre", agudizada desde la llegada de Donald Trump a la presidencia. "El orden internacional ha muerto y no volverá, porque el eje trasatlántico que lo sustentaba está roto por la mitad", ha alertado. Ante esta situación, ha reclamado una mayor integración europea y ha lamentado que la mayoría de los acuerdos relevantes en el seno de la UE se tengan que tomar por unanimidad de sus 27 miembros: "Tenemos que agilizar la toma de decisiones".

En el mismo sentido, González ha mantenido que la ruptura del orden internacional ha sorprendido a la Unión Europea "sin haber sido capaz de generar poder duro y retrasada en la ola tecnológica" de los últimos años. "En Europa nos hemos despertado, aunque nos ha costado bastante tiempo, pero ahí están los informes Draghi y Letta. Sin embargo, no nos hemos levantado de la cama", ha sostenido antes de reclamar medidas contuendentes para levantar barreras y elevar la escala de la unión.