Ni Shein ni Leroy Merlín: máxima alerta por las nuevas ciberestafas que se hacen pasar por conocidas empresas para hacerse con tu dinero

Abres tu correo electrónico y un mensaje despierta tu curiosidad y alegría: "Has ganado un premio completamente gratis". Y, para acceder a este regalo otorgado por parte de alguna de las marcas más reconocidas del panorama actual, como Shein, Leroy Merlin, Bosch o Mapfre; lo único que debes hacer es rellenar un sencillo cuestionario con tus datos personales y bancarios para hacer frente a los pequeños gastos de envío para poder recibirlo. Sin embargo, lejos de tratarse de un obsequio real, este es el nuevo tipo de estafa realizada por los ciberdelincuentes, que buscan hacerse con el dinero y la información sensible de sus víctimas.

Así lo ha explicado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que ha explicado que han detectado diversas campañas de suplantación de entidades comerciales, en las que se envían correos de forma masiva a una gran cantidad de usuarios como una forma de 'phishing' con el pretexto de haber sido escogidos para obtener una recompensa.

Y, para acceder a ella, solo deben acceder al enlace que adjuntan y participar en una pequeña encuesta. "En este tipo de correos se pretende dar la sensación de que es una ocasión demasiado buena para dejarla pasar y de urgencia", recalcan al respecto desde INCIBE, que asegura que se trata de un nuevo engaño sobre el que hay que mantener la precaución.

La forma de detectar si estos premios son parte de una ciberestafa

Para poder detectar si se tratan de correos fraudulentos o reales, INCIBE afirma que es necesario observar detalles como que la dirección del el remitente no sea la oficial de la entidad, que los textos estén mal redactados y con faltas de ortografía; que abusen de palabras como "gratis", "gana" o similares; y que el enlace al que redirecciona el correo no lleve a un dominio oficial de la marca.

Ante esta situación, el instituto ha pedido atención a la ciudadanía para no caer en estos fraudes y que, si reciben uno de estos mensajes, no accedan en ningún caso al enlace fraudulento que contiene. "Te recomendamos que no interactúes con el mensaje, lo marques como 'spam' y lo elimines de tu entrada directamente", añade INCIBE.

Para todas aquellas personas que sí hayan entrado en la URL y facilitado sus datos personales o bancarios, es necesario actuar con rapidez y contactar de inmediato con la entidad bancaria para informar de esta problemática. "Muchas entidades tienen números de teléfono específico para informarte sobre cómo proteger tu cuenta y prevenir movimientos no autorizados", señala el organismo.

Cómo actuar si caes en esta estafa del falso concurso

Además, recomienda revisar con frecuencia los movimientos de la cuenta bancaria para detectar posibles cargos fraudulentos, así como bloquear cualquier transacción sospechosa. A esto se suma la necesidad de guardar todas las pruebas posibles y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE a través del teléfono 017 para solventar cualquier posible cuestión.

"Ante cualquier duda sobre la autenticidad de un mensaje, contacta directamente con el servicio de atención al cliente de la marca, a través de sus webs oficiales o redes sociales", añaden.