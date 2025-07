Murtra (Telefónica) propone un gran “contrato social” a la UE: fusiones de telecos a cambio de invertir en tecnologías propias

La Unión Europea ha ido forjando un consenso sobre la necesidad de blindar su autonomía estratégica en sectores económicos clave (de la tecnología a la defensa, de la energía a la industria) para reducir su dependencia de Estados Unidos y China en algunos campos y para frenar la permanente pérdida de competitividad frente a las potencias globales.

Para conseguir esa autonomía hará falta tener capacidades industriales y tecnológicas propias. Para dotarse de esas capacidades propias serán necesarias inversiones multimillonarias. Y para poder ejecutarlas habrá que contar con grandes grupos empresariales, que en algunos sectores sólo nacerán a través de movimientos de fusión. Es el caso del sector de las telecomunicaciones, para el que se prevé una futura ola de fusiones.

Telefónica, la mayor teleco española, quiere contribuir en ese camino hacia la autonomía estratégica europea y quiere tener un papel relevante en los movimientos corporativos que vienen. Y por eso alza la voz de nuevo reclamando a la Unión Europea cambios regulatorios que hagan posible la consolidación del sector de las telecos, muy atomizado en relación a otros mercados internacionales (en EEUU, China, India o Japón sólo hay tres grandes grupos de telecos, en Europa son 41 las operadoras con un tamaño relativamente relevante).

“Si Europa quiere subirse a la revolución tecnológica debe crear sus propias tecnologías”, ha sentenciado el presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante su intervención en un desayuno informativo organizdo por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE). La revolución tecnológica se desarrolla en torno a la inteligencia artificial, buscadores, redes sociales, hisperescaladores, constelaciones de satélites… y esas tecnologías ha sido creada enteramente por gigantes empresariales de Estados Unidos y cada vez más también de los de China.

“Europa es dependiente. Nuestra vulnerabilidad es alta (…) Europa debe crear su propia tecnología y no sólo tener habilidades comerciales para adaptar la tecnología de otros”, ha indicado Murtra. Y para lograrlo, “Europa necesita tener grandes titanes tecnológicos. Y si queremos tener empresas tecnológicas de gran tamaño, el camino es que Europa deje que las empresas de telecomunicaciones se consoliden”.

Un pacto por la autonomía

Murtra ha propuesto a la Unión Europea firmar un nuevo “contrato social” entre reguladores y compañías para emprender esa ola de fusiones. Un contrato en que la Comisión Europea y los reguladores nacionales deberían emprender los cambios legales necesarios para permitir la concentración entre empresas (que en las dos últimas horas no se han permitido por parte de Bruselas) y, a cambio, los nuevos gigantes empresariales se comprometen a invertir para generar tecnologías digitales propias para competir con EEUU y China y para blindar la deseada autonomía estratégica.

“Si Europa quiere tecnología propia va a necesitar titanes tecnológicos. Quitemos el freno para que las empresas de telecomunicaciones ganen escala y así podemos invertir en infraestructuras y tecnología”, ha reclamado el presidente de Telefónica. “Una revolución para lo que no tenemos tecnología propia y una regulación que no permite empresas que la generen son situaciones incompatibles con la autonomía estratégica de Europa”. Murtra, como han hecho otros ejecutivos de las grandes telecos europeas, reclama “pequeños ajustes” en la regulación actuar para que los grupos puedan emprender un proceso de fusiones y como contrapartida los nuevos gigantes del sector invertirían en crear tecnologías en materias clave para no perder el tren de la revolución digital.

"Asumir más riesgos"

Telefónica ha puesto en marcha una revisión total de su estrategia precisamente para adaptarse a la era de cambios que se avecina en el sector de las telecomunicaciones (con la previsión de una ola de fusiones entre compañías europeas) y también para contribuir a impulsar la deseada autonomía estratégica en sectores clave de la Unión Europa.

La compañía presentará a finales de año su nuevo plan estratégico, y que conllevará una transformación del grupo para reforzarse como empresa tecnológica y no sólo una operadora de telecomunicaciones, y en la que se enmarca la intención de ejecutar inversiones para reforzarse en el campo de las tecnologías de la defensa y de seguridad en pleno plan de rearme en el ámbito de la Unión Europea y de la OTAN.

Murtra ha anticipado la intención de que el nuevo plan del grupo implique "asumir más riesgos" para impulsar la compañía a corto, medio y largo plzo. "Las grandes compañías tienen tendencia natural a ser conservadoras y no asumir riesgos. Pero vamos a ser tendentes a asumir más riesgos calculados. Queremos asumir más riesgos", ha apuntado. "Lo importante es el resultado agregado, no que cada una de las decisiones salga bien. (...) Eso significa tener la resiliencia para que cuando haya cosas que nos salgan mal, 'we trust the process' [confiamos en el proceso, en inglés]".