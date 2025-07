La Policía Nacional, obligada a lanzar un comunicado por la nueva estafa en la que usurpan su identidad: "Te acusan de un delito grave"

La gran incidencia que un nuevo fraude está dejando en la población en las últimas semanas ha obligado a la Policía Nacional a lanzar un comunicado a toda la sociedad para alertar de los peligros de esta campaña de correos falsos en los que los ciberdelincuentes se hacen pasar por el Cuerpo o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para hacerse con la información personal de sus víctimas.

"En estos correos, te acusan de un delito grave y te exigen que respondas en un corto espacio de tiempo facilitando datos personales", ha señalado la portavoz de la Policía Nacional, que ha asegurado que los criminales amenazan a sus víctimas con divulgar esta información y proceder a su detención si no contestan a estos mensajes y aportan los datos reclamados.

Ante la amplia cantidad de ciudadanos que se están viendo afectados por esta problemática, la Policía Nacional ha aclarado que estos correos que comunican a los usuarios una supuesta citación judicial por delitos graves como pornografía infantil o pedofilia son completamente falsos.

De igual modo, el Cuerpo ha aportado una serie de claves para detectar que no son comunicaciones fidedignas, como el hecho de que no se envíen desde correos oficiales: "Nuestro dominio es @policia.es". "Desde la Policía Nacional nunca te pediremos que nos proporciones información mediante esa vía", han asegurado, tras recomendar a la población que desconfíen si en el texto del mensaje encuentran fallos gramaticales u ortográficos. "¿Has caído? Recopila toda la información y denuncia", han aconsejado.

Los ciberdelincuentes piden respuesta inmediata para llevar a cabo sus fraudes

Un mismo consejo que han aportado desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que ha asegurado que los ciberdelincuentes utilizan logos falsificados y un tono intimidante en estos correos para simular ser un mensaje oficial y "generar miedo".

"Solicita una respuesta urgente en 48 horas bajo amenaza de arresto y divulgación pública, pero las autoridades nunca actúan así, por lo cual, no respondas ni compartas datos si recibes notificaciones de este tipo", han indicado. Ante esta situación, la institución ha señalado que, si han recibido este correo pero no se ha respondido facilitando información, es recomendable reportarlo al buzón de incidentes de INCIBE para alertar a otros usuarios.

Para aquellos ciudadanos que hayan descargado el archivo adjunto del correo con la supuesta citación, pero no hayan respondido al correo, han recomendado eliminar el archivo y vaciar la papelera pues, aunque este documento no está infectado por 'malware', es mejor "no descargar y ejecutar archivos en tu máquina sin haberlos escaneado previamente".

Qué hacer ante los mensajes fraudulentos que suplantan a la Policía Nacional

Y para quienes hayan respondido al correo aportando información, han recomendado cesar la comunicación "de inmediato" aunque el remitente insista o utilice mensajes amenazantes, así como revisar la información proporcionada y valorar si puede ser utilizada de forma fraudulenta para suplantaciones, fraudes o accesos no autorizadas.

"Cambia las contraseñas de todos los servicios que hayan podido verse afectados por la información que has facilitado y, si es posible, activa la autenticación en dos pasos para mayor seguridad", ha añadido el instituto.

Asimismo, ha pedido guardar el correo original y la conversación, así como realizar capturas de pantalla para aportarlas en una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Recuerda que las autoridades nunca solicitarán datos confidenciales a través de correos electrónicos no verificados. Ante cualquier duda, verifica la legitimidad del mensaje a través de sus canales oficiales", ha añadido.