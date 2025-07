Vivienda retrasa su proyecto estrella de crear una nueva empresa pública en pleno traspaso de los activos de Sareb

Sepes, la histórica entidad estatal de suelo ahora reconvertida en la nueva empresa pública estatal de vivienda, sufre los primeros retrasos en su puesta en marcha. La sociedad dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha acordado con Ineco un nuevo plazo para la entrega del plan estratégico que encargó a la consultora e ingeniería pública, paso clave para su creación y un contratiempo que se produce en medio del traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb a la entidad.

Tal y como informó este periódico en marzo, Sepes firmó con esta empresa dependiente del Ministerio de Transportes la redacción de su nueva hoja de ruta, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase a finales del pasado 2024 la creación de una nueva empresa pública de vivienda capaz no solo de urbanizar suelo, sino también construir y gestionar viviendas en alquiler. Para diseñar el redimensionamiento, la entidad pagó a Ineco un total de 343.000 euros.

El documento inicial contemplaba la entrega de todo el 'máster plan' antes del 25 de junio, junto con la memoria económica del proceso de transformación y del modelo de negocio de Sepes, aunque dos meses antes, el 25 de abril, era la fecha tope para depositar en la entidad el documento base del marco estratégico de trasformación. Finalmente, el documento en el que se acuerda la prórroga da de plazo hasta el 4 de julio para la memoria económica y hasta el 31 de julio para la finalización de todo el plan estratégico.

Consultada la propia Sepes sobre este retraso explican que "se ha ampliado el plazo para incluir y completar más información de común acuerdo, no debido a las dinámicas de trabajo de cada entidad". La empresa cree "necesario" la nueva fecha tope "en aras a mejorar el resultado final", además de que "permitirá una dedicación más exhaustiva a las distintas fases del proyecto, facilitando la integración de las perspectivas de todos los equipos y optimizando la coherencia del plan estratégico".

Aunque el retraso no implicará un mayor esfuerzo económico por parte de la entidad estatal de suelo, ya que los "no implicará ninguna variación en el importe total del encargo original", en la prórroga se acuerda "que la modificación supone una redistribución de la dedicación de recursos en las distintas fases del proyecto, de acuerdo con las necesidades de coordinación y consolidación de la información", según se desprende de la documentación a la que ha accedido este periódico. Al cierre de la presente edición, Ineco no ha respondido a las preguntas trasladas por este periódico. Tampoco Sepes ha querido relevar la identidad del responsable a cargo del proyecto.

Un retraso en pleno traspaso de las viviendas de Sareb

Este retraso de más de un mes en la redacción del plan estratégico coincide con las negociaciones para el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para construir otros 55.000 inmuebles de Sareb a Sepes. La entidad, cuya directora general es la exconsejera de Extremadura, Leire Iglesias, está ultimando el perímetro y los plazos de las diferentes trasferencias, que se articulará a través de donaciones a Patrimonio del Estado, que será el que las cederá a su vez a Sepes, con el fin de evitar tributar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en las haciendas regionales y las potenciales plusvalías municipales que habría que liquidar en algunos casos en los ayuntamientos donde se encuentra el bien.