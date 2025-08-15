Ryanair no prevé interrupciones en sus operaciones a causa de la huelga

La compañía aérea Ryanair no prevé interrupciones de sus operaciones durante los meses de verano como consecuencia de la huelga convocada a nivel nacional en su filial de 'handling' (servicios en tierra), Azul Handling, como consecuencia de los servicios mínimos establecidos.

"Debido a la legislación española sobre servicios mínimos durante los meses de verano, no prevemos ninguna interrupción en nuestras operaciones como resultado de estas huelgas", ha afirmado la aerolínea en un comunicado remitido a EFE.

Ha recordado que la huelga está convocada por UGT (segundo sindicato de Azul) y representa el 20 % de la plantilla.

Los aeropuertos afectados por la huelga a nivel nacional son Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

UGT acusa a la empresa de boicotear la huelga

Por otro lado, UGT ha acusado a la empresa en una nota de prensa de boicotear el derecho de hacer huelga los empleados, debido a actuaciones como la de considerar "protegidos" todos los vuelos de Ryanair dentro de las franjas horarias de los paros.

Esto implica que los servicios mínimos que trabajan en estas franjas horarias tengan que atender obligatoriamente todos los vuelos, a diferencia de los no protegidos, que serían atendidos solo por el personal que no secunda la huelga.

Ha criticado que la empresa haya metido todos los vuelos como protegidos, algo que pueden hacer dado el porcentaje de mínimos fijado en las franjas horarios.

Además, el sindicato ha acusado a la compañía de entregar "tarde y mal" la carta de servicios mínimos a los empleados, "con apenas 2 o 3 horas de antelación respecto al inicio de los turnos", y de realizar cambios en los horarios para reforzar la operativa en las franjas con paros.

También la ha acusado de no proporcionar al comité de huelga la relación de personal designado para cubrir los servicios mínimos y de impedir el acceso a las instalaciones a miembros del comité de huelga.

La huelga convocada en la filial de Ryanair de 'handling' ha comenzado este viernes, en pleno puente de agosto, "sin mayores incidentes" salvo algunos retrasos.

De momento, no se han facilitado incidencias concretas, salvo los del aeropuerto de Barcelona, donde se han registrado retrasos de "una media, de momento, de 20 minutos", según ha informado a EFE este viernes Chema Pérez, secretario del sector aéreo del sindicato.