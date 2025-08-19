J.P. Morgan se alía con Grupo Lar para invertir 600 millones en construir 5.000 apartamentos en alquiler en España

La gestora de fondos del banco estadounidense J.P. Morgan y la española Grupo Lar han cerrado una alianza para invertir en los próximos cinco años 600 millones de euros en la promoción de 5.000 apartamentos en España, según adelantó este martes el medio británico Green Street y ha podido confirmar 'activos', diario de economía de Prensa Ibérica.

En total, la unión de ambas gestoras aspira a desarrollar diez complejos en varias zonas de España, inicialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga. Los apartamentos se englobarán dentro de lo que en el argot especializado se conoce como flex living (vivienda flexible), cuya construcción es sobre suelos categorizados como terciario y que operan con una licencia similar a la de un apartahotel. Una vez finalicen las obras estos se explotarán previsiblemente en la modalidad de alquiler de media estancia —con plazos máximos de once meses— completamente amuebladas y con numerosas zonas comunes y servicios incluidos.

La primera operación ya firmada será la promoción de un complejo de 500 unidades en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, una zona residencial consolidada junto al centro comercial Plaza Norte 2 y el Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobendas, y muy cerca del Parque Empresarial Arroyo de la Vega. El acuerdo para la constitución de la joint venture ha sido asesorado por el banco de inversión especiallizado en inmobiliario Eastdil Secured y los despachos de abogados Uría Menéndez y Pérez-Llorca