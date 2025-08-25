Baleària compra la naviera Armas Trasmediterránea

Incógnita despejada. La naviera alicantina Baleària compra finalmente Armas Trasmediterránea. En la puja participaba otro grupo de la Comunitat Valenciana: Boluda Corporación Marítima. La compañía presidida por Adolf Utor ha hecho público hoy en un comunicado que "ha cerrado acuerdos con la propiedad de Armas para adquirir su actividad" en los tráficos de Canarias y el mar de Alborán, además de una parte del Estrecho, si bien la mayor parte de esta última ha sido comprada por el grupo naviero danés DFDS. La operación, que estará pendiente en su ejecución de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), comprendería en su conjunto la gestión de 15 buques y la explotación de líneas marítimas, así como la integración de 1.500 empleados de Tierra y Flota.

El pasado mes de julio, tal como publicó Levante-EMV, Baleària mejoró su oferta inicial para quedarse con Armas con una cifra que se situaba por encima del valor de Armas: unos 209 millones de euros por los tráficos que finalmente ha adquitido. Al mismo tiempo, la danesa DFDS había ofertado 300 millones de euros para hacerse con las rutas del Estrecho operadas por Armas, la división más rentable del grupo (60% de los ingresos).

Tamaño

Para el presidente de Baleària, Adolfo Utor, "estos acuerdos de carácter estratégico permitirían a Baleària alcanzar el tamaño y la capacidad necesarias para competir en un mercado marcado por la presencia de grandes grupos trasnacionales de gran tamaño y fortaleza financiera", así como para garantizar la estabilidad de los servicios marítimos y del empleo: “Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas”. Asimismo, con la pertinente aprobación por parte de la CNMC, Utor ha señalado que “Baleària recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidar la presencia de una naviera local competitiva”.

Dos de los 40 buques de Baleària / Levante-EMV

Por otro lado, el presidente de Baleària ha recalcado que la aprobación de estas operaciones garantizaría la estabilidad y la cohesión territorial en un sector estratégico, ya que una naviera española sería capaz de gestionar el conjunto de las líneas de interés público. “La vertebración del territorio nacional no se entiende sin unas conexiones marítimas estables, de calidad, modernas y regulares; un papel que hemos asumido desde hace más de 25 años, que pusimos en valor durante la covid y que estamos dispuestos a seguir ofreciendo de forma integral”.

Trayectoria

Con más de 25 años de historia en el transporte marítimo de pasajeros, vehículos y mercancías, con rutas que unen a diario la Península con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Asimismo, Baleària es la única compañía marítima que conecta las cuatro islas del archipiélago balear. En el ámbito internacional, opera en Marruecos, Argelia, los Estados Unidos y las Bahamas. En 2024, la compañía transportó 5,6 millones de pasajeros y 7,6 millones de metros lineales de carga en todas sus rutas. Cuenta con 40 buques y con una plantilla de 2.600 personas.

Barcos

Baleària dispone de 11 barcos con motores duales; una tecnología versátil que permite navegar con distintos combustibles, como el gas natural en la actualidad o fuentes renovables neutras en emisiones de CO 2 en el futuro. Además, dispone de dos ferries propulsados por energía eléctrica y dos fast ferries en construcción que operarán en el primer corredor verde entre España y Marruecos en la ruta Tarifa-Tánger Ville. Por otro lado, la compañía también ha participado en proyectos pioneros de uso de combustibles biológicos, como el biometano o el bioGNL, y promueve iniciativas sobre el desarrollo y aplicación de energías del futuro, como el hidrógeno verde.

Suscríbete para seguir leyendo