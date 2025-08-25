Renfe aumenta un 25% la venta de billetes de Verano Joven y supera los 2,5 millones

Renfe ha superado los 2,5 millones de billetes de Verano Joven desde que el programa se iniciara el pasado 19 de junio hasta el 21 de agosto, un 25 % más que en el mismo período de 2024 y cerca del mismo número que en la pasada edición completa, que cerró con 2,6 millones de títulos emitidos.

Durante estos más de dos meses de aplicación del Verano Joven se ha expedido una media de 40.000 billetes diarios, ha destacado este lunes Renfe en un comunicado.

Dicha iniciativa ofrece descuentos para usuarios de entre 18 y 30 años (ambos inclusive) para viajar este verano por España y el resto de Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.

Se trata de rebajas del 50 % en trenes de alta velocidad (AVE y Avlo) y Larga Distancia, con un descuento máximo de 30 euros por título.

Los descuentos ascienden también al 50 % para los billetes sencillos Avant y al 90 % para el resto de los servicios de Media Distancia o de la red de ancho métrico.

El programa Verano Joven ofrece también descuentos del 50 % en el Global Flexible de Interraíl de 10 días en 2 meses, siempre que se adquiera a través de Renfe, para que los jóvenes de 18 a 30 años puedan viajar por Europa.

Además de las rebajas aprobadas por el Gobierno, Renfe incluye una promoción adicional para jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su plan de fidelización Más Renfe con un viaje gratis.

Por cada dos viajes realizados este verano bajo la promoción Verano Joven en trenes AVE, Avlo y Larga Distancia fidelizando sus billetes, se obtendrá uno gratis, para viajar hasta el 31 de diciembre de 2025.

El cálculo de los viajes realizados y entrega de los códigos de descuento del 100 % para comprar un billete en trenes directos seleccionados de AVE y Larga Distancia (máximo de dos códigos por cliente de Verano Joven) se hará al finalizar la campaña, después del 30 de septiembre de 2025.