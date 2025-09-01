María Aperador, experta en ciberseguridad: "Así te puedes proteger de la nueva estafa de Lidl que da tus datos a los ciberdelincuentes"

"Cuidado con esta estafa de Lidl". Así de rotunda se ha mostrado la criminóloga especializada en ciberseguridad María Aperador con lo que está sucediendo con la cadena alemana y el nuevo 'timo' llevado a cabo por los estafadores, que han creado páginas web idénticas a la original para hacerse con los datos personales y bancarios de sus víctimas.

Tal y como ha explicado Aperador, la problemática arranca al buscar en Google cualquier producto de Lidl, pues entre las opciones del navegador se encontrarán páginas que, a pesar de ser similares a la de la compañía, son fraudulentas: "En las primeras posiciones te van a salir ofertas de una página que se parece mucho a la de Lidl, pero que no son".

"Cuando entres, verás que la página es exactamente idéntica a la de Lidl y que, cuando quieras adquirir el producto, te van a pedir todos tus datos. Pero, si los pones, estarás dándoselos a los ciberdelincuentes", ha señalado la profesional. Ante esta situación, Aperador ha desvelado la mejor forma de "protegerte de la nueva estafa de Lidl que da tus datos a los ciberdelincuentes".

Tal y como ha afirmado la criminóloga especializada en este tipo de delitos, lo primero es desconfiar de los primeros resultados del buscador, ya que los ciberdelincuentes "pagan por posicionar sus webs fraudulentos". Además, ha aconsejado verificar bien la URL antes de realizar cualquier tipo de pago para saber que se trata de la correcta.

Lidl avisa a sus clientes de este nuevo tipo de ciberestafa

Una situación que ha hecho pronunciarse a la propia marca alemana, que ha afirmado: "Hemos detectado páginas web fraudulentas que se hacen pasar por Lidl para vender productos online. Queremos dejarlo muy claro, nuestro canal de venta online exclusivo es www.lidl.es". Por ello, ha pedido a sus clientes que, si ven una web diferente a esta que dice ser de Lidl, "desconfía". "Están suplantando nuestra identidad", ha añadido.

Para aquellos ciudadanos que hayan caído en esta estafa, la compañía ha recomendado actuar cuanto antes denunciando los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, así como contactando con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Este último organismo ha recomendado a las víctimas, además, ponerse en contacto con su entidad bancaria para tomar las medidas oportunas, como anular la tarjeta con la que se hizo el pago, recopilar todas las pruebas y denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y analizar el dispositivo con el que se hizo la compra con un antivirus para descartar cualquier tipo de infección a través de un enlace fraudulento.

Recomendaciones para evitar esta nueva estafa relacionada con la web de Lidl

Y para prevenir estos hechos, INCIBE ha recomendado extremar la precaución a la hora de realizar búsquedas, "ya que los resultados iniciales pueden estar relacionados con fraudes donde se optimiza la página web para que dé buenos resultados en los buscadores", así como sospechar si los precios están muy por debajo del precio del mercado.

A esto se suma revisar la URL a la que redirige el enlace del anuncio para asegurarse de que es la oficial del comercio, realizar compras en la web oficial del establecimiento, usar bloqueadores de publicidad, buscar opiniones y valoraciones de otros usuarios y comprobar que la web donde se efectúa la compra dispone de “aviso legal”, donde aparezcan los datos de la empresa, como su domicilio, NIF o denominación social.