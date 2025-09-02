Condonación de deuda: del 50% de Canarias y Andalucía, al 20% de Cataluña y Valencia

La metodología propuesta por el Ministerio de Hacienda para ofrecer al conjunto de las comunidades autónomas de régimen común, por primera vez en la historia, una condonación parcial de su deuda (una quita de 83.252 millones, la cuarta parte del total) ha sido diseñada de manera que el título de 'la más beneficiada' se puede repartir entre más de una de ellas. Todo depende del punto de vista que se elija, aunque, se mire como se mire, Andalucía es la única comunidad que siempre figura 'on the top', en la cima de las clasificaciones.

De entrada, la propuesta que Hacienda lleva este miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) supone una quita que va desde la mitad de la deuda total acumulada a cierre de 2023 en Canarias (50%) o Andalucía (48,6%), al entorno del 20% en los casos de Catalunya (19,9%), Valencia (19,33%) y Baleares (20,29%). Para Asturias, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha se propone liberarlas de aproximadamente un tercio de su deuda total. La condonación alcanzaría el entorno de la cuarta parte de la deuda total en comunidades como Madrid, Murcia, La Rioja, Castilla y León, Cantabria o Aragón.

Según como se mire...

Pero hay otras maneras de analizar el alcance de la propuesta que ha lanzado Hacienda. Según como se mire, Andalucía es la comunidad a quien se le puede perdonar una mayor cantidad de deuda autonómica (18.791 millones). La Comunitat Valenciana es la que marca la cuantía máxima en condonación de deuda por habitante (2.284,58 euros). Andalucía, Catalunya, Castilla-La Mancha y Murcia alcanzan la misma cuantía máxima por habitante que Valencia. Mientras que Canarias y Andalucía destacan como las comunidades a la que se les perdona un mayor porcentaje de su deuda (50% y 48,6% respectivamente).

Estos mismos criterios se pueden leer en sentido inverso. Así, La Rioja resulta como la comunidad a la que se le perdona una menor cuantía (448 millones). Si se mira la condonación de deuda por habitante, la cantidad más baja (1.368,44 euros) es compartida por Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Cantabria y La Rioja. Y si se analiza la quita en relación con la deuda total a cierre de 2023, las menores tasas de condonación corresponden a la Comunitat Valenciana (19,33%), a Catalunya (19,89) y a Baleares (20,3%).

Deuda del FLA y deuda de los mercados

La metodología de cálculo que Hacienda ha puesto sobre la mesa parte de la premisa de que todas las comunidades autónomas tuvieron que sobreendeudarse durante la anterior crisis financiera, en respuesta a los recortes dictados por los Gobiernos de Mariano Rajoy. Hacienda ha estimado este sobreendeudamiento (entre 2009 y 2013) en un total de 83.252 millones de euros. Esta es la cantidad que se propone condonar y ha repartido esta quita entre las comunidades autónomas usando como criterio principal la población ajustada (en los términos del modelo de financiación autonómica), con una serie de ajustes (a favor de las comunidades infrafinanciadas por el modelo actual y también de las que ejercieron al alza sus competencias en IRPF para compensar los recortes del Estado).

Esta metodología da como resultado una propuesta de condonación de deuda que va desde los 18.791 millones que se plantea perdonar a Andalucía a los 448 millones de La Rioja.

Una forma de analizar el alcance de la propuesta de Hacienda es poner en relación la quita propuesta por Hacienda con el volumen de deuda que cada comunidad tiene con el Estado, a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Catalunya es quien tiene el mayor volumen de deuda contraída con el FLA (un total de 77.053 millones). Para la comunidad catalana, la deuda que Hacienda propone condonar (17.104 millones) representa el 22% de la que la Generalitat tiene con el Estado. Para Valencia, este porcentaje baja al 20,5%.

Los independentistas catalanes de Junts consideran insuficiente que se perdone a Catalunya el 22% de la deuda contraída con el Estado y plantean que se eleve al 100% de los 77.053 millones que la Generalitat debe al FLA.

En el otro extremo de la tabla, hay cinco comunidades para las que la cantidad que Hacienda propone perdonar (en aras al sobreendeudamiento en el que incurrieron entre finales de 2009 y de 2013) excede del 100% de la deuda que cada una de ellas tiene ahora con el Estado.

El caso extremo es el de Madrid, que tiene cero euros de deuda con el FLA. La cantidad de 8.644 millones de euros que Hacienda propone asumir -y que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, rechaza- corresponde a endeudamiento de la Comunidad de Madrid en los mercados financieros (en forma de bonos o de préstamos bancarios), cuya titularidad pasaría a asumir el Estado en el momento de su vencimiento.

En los casos de Asturias, Canarias, Castilla y León y Galicia, la parte de deuda con los mercados financieros que Hacienda propone asumir es igual o superior a la que cada una de ellas tiene con el FLA. Para Asturias, por ejemplo, se propone una condonación total de 1.508 millones de euros, pero esta comunidad solo tiene deuda con el FLA por 586 millones, el resto lo tiene contraído en los mercados financieros.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / Eduardo Parra - Europa Press

Rechazo frontal del PP

De un modo u otro, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, "todas las comunidades autónomas de régimen común se van a poder beneficiar de la medida para reducir su pasivo, mejorar su situación financiera, facilitar su acceso a los mercados y lograr una mejor posición para reforzar el estado de bienestar", en palabras de la vicepresidenta primera y ministra, María Jesús Montero.

Ello no ha impedido, sin embargo, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a todas las comunidades autónomas donde gobierna este partido, expresar un rechazo frontal a la medida que el Ministerio de Hacienda llevará este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), antes de abordar la redacción y tramitación del proyecto de ley orgánica en el que deberá quedar encajada la propuesta del Gobierno.

La principal razón que se esgrime desde el PP y sus comunidades gobernadas es que la quita de deuda diseñada por Hacienda es "un pago" a los independentistas de Catalunya. En todo caso no será hasta final de año, cuando -si sale adelante la reforma legal que plantea el Gobierno- cada comunidad, una a una, tendrá que decir 'sí' o 'no' a Hacienda.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. / Gustavo Valiente - Europa Press / Europa Press

El ministerio estima que su propuesta podría permitir a las comunidades un ahorro de entre 5.000 y 7.000 millones de euros en pago de intereses del que se irían beneficiando los presupuestos autonómicos, de forma paulatina, durante los próximos años (hasta un máximo de 10 años), a medida que se fueran produciendo los vencimientos de la deuda que asuma el Estado.

Suscríbete para seguir leyendo