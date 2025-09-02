El fondo español Nazca compra la zaragozana Teltronic por 120 millones

El fondo español de capital riesgo Nazca Capital ha anunciado este lunes la compra de la totalidad de las acciones de Teltronic, compañía zaragozana especializada en comunicaciones de misión crítica, por 120 millones de euros incluyendo la deuda a la empresa china Hytera Communications. Se trata de la primera inversión del fondo ‘Nazca Aeroespacial y Defensa I FCR’, el mayor vehículo de inversión especializado en defensa creado hasta la fecha en España, con un tamaño previsto de hasta 600 millones de euros.

Fundada en 1974, Teltronic diseña y opera sistemas privados de comunicaciones seguras dirigidos a sectores como la defensa, la seguridad pública, el transporte público y las infraestructuras críticas. Desde sus instalaciones en Zaragoza, que superan los 4.000 metros cuadrados, la empresa fabrica y monta sus propios equipos electrónicos, con una integración vertical que le permite ofrecer soluciones completas y personalizadas a sus clientes.

La compañía ha invertido cerca de 40 millones de euros en investigación y desarrollo en los últimos cinco años, siguiendo una estrategia basada en la innovación continua. Actualmente emplea a 400 personas, de las cuales 125 están dedicadas a tareas de I+D. Además, opera en más de 60 países y cuenta con filiales en Estados Unidos, Canadá, Colombia, México y Brasil.

El consejero delegado de Teltronic, Juan Ferro, ha valorado positivamente la operación, que considera un “espaldarazo” a la estrategia de crecimiento de la empresa. Según ha adelantado, el nuevo impulso permitirá a Teltronic acelerar su expansión tanto orgánica como mediante adquisiciones, con especial atención a sectores como la seguridad pública, el transporte y, ahora, también la defensa.

Por su parte, el presidente de Nazca Capital, Carlos Carbó, ha subrayado que la adquisición de Teltronic refuerza las capacidades tecnológicas europeas en el ámbito de las comunicaciones críticas de uso dual. “Permitirá a los ministerios de Defensa e Interior, tanto en España como en otros países europeos, disponer de tecnología soberana y reducir la dependencia de terceros en ámbitos estratégicos como las comunicaciones tácticas militares o las comunicaciones críticas de las fuerzas de seguridad”, ha afirmado.

La operación ha contado con el asesoramiento de Agnia Capital, Grant Thornton, KPMG, Oliver Wyman y Uría Menéndez por parte de Nazca, mientras que el despacho Garrigues ha asesorado a los vendedores.

Apoyo público

La firma Nazca anunció el pasado mayo la incorporación como inversor ancla del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) en su fondo de defensa mediante el compromiso de aportar hasta 294 millones de euros.

De este modo, el vehículo pasó a contar con una estructura y estrategia preparadas para alcanzar un tamaño de 600 millones de euros, convirtiéndose así en el mayor vehículo español especializado en aeroespacio y defensa en España y uno de los mayores de Europa. A este respecto, cabe recordar que Nazca Capital lanzó el fondo el pasado marzo con un tamaño objetivo de 400 millones de euros.