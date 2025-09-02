Tecnología que transforma la banca: innovación al servicio del cliente

La tecnología no solo transforma la forma en que las empresas operan, sino también cómo se relacionan con sus clientes. En el sector financiero, esta transformación es especialmente relevante, ya que los usuarios demandan inmediatez, seguridad, accesibilidad y personalización.

Ante ese panorama, Unicaja cuenta con una estrategia de innovación tecnológica que apuesta por soluciones que mejoran la experiencia del cliente, optimizan sus procesos internos y refuerzan su compromiso con la inclusión y la sostenibilidad.

Entre sus funcionalidades tecnológicas más destacadas, se encuentran el sistema de autenticación reforzada Unicaja Key; MarÍA, un innovador asistente de voz; la optimización del rendimiento de sus sistemas con tecnología de Orizon, y la transformación en la nube junto a IBM, mejorando su eficiencia, escalabilidad y cumplimiento normativo. Además, su inversión en la fintech Bit2Me refuerza su posicionamiento en el ámbito de los activos digitales y blockchain, anticipándose a los cambios regulatorios del sector.

Unicaja Key, un sistema de autentificación reforzada / Unicaja

Todo ello forma parte de una estrategia digital centrada en la seguridad, la innovación y la cercanía con el cliente.

Seguridad biométrica y banca conversacional

Con la incorporación de Unicaja Key, la entidad avanza hacia una banca más segura y cómoda. Este sistema de autenticación reforzada permite a los clientes autorizar operaciones mediante biometría facial o dactilar, o bien con un pin de firma, eliminando la necesidad de SMS o tarjetas de coordenadas. Además, incorpora tecnología NFC para verificar el DNI, lo que refuerza la seguridad en las operaciones digitales.

La entidad también cuenta con un prototipo de innovación llamado MarÍA, un avatar de voz que permite a los clientes interactuar simplemente hablando, sin necesidad de comandos específicos. Esta solución no solo mejora la experiencia de los usuarios digitales, sino que también facilita el acceso a la banca a personas mayores o con discapacidad, promoviendo la inclusión financiera.

MarÍA utiliza biometría de voz como sistema de autenticación, sustituyendo contraseñas tradicionales por una experiencia más natural y segura. Este avance refuerza el posicionamiento de Unicaja en innovación centrada en el cliente.

Alianzas estratégicas

Unicaja se ha convertido en el banco de referencia de Bit2Me, fintech española líder en servicios de activos digitales para particulares y empresas. Esta alianza posiciona a la entidad como actor clave en el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías DLT y blockchain, anticipándose a normativas como MiCA y al futuro euro digital. La colaboración permitirá desarrollar productos financieros innovadores, combinando el talento de ambas organizaciones para liderar el nuevo escenario financiero europeo.

Unicaja también colabora con Orizon para mejorar el rendimiento de su plataforma tecnológica. Gracias a la tecnología BOA, la entidad puede detectar cambios en el comportamiento de sus aplicaciones, optimizar el uso de recursos y reducir costes. Esta estrategia refuerza la capacidad de Unicaja para responder con agilidad a las demandas del mercado.

Por otro lado, la entidad ha adoptado IBM Cloud for Financial Services y se ha unido a la Región Cloud Multizona de IBM en Madrid, lo que le permite modernizar su infraestructura tecnológica cumpliendo con los más altos estándares de seguridad y regulación.

Esta alianza facilita la transformación de sus aplicaciones y procesos, mejorando la resiliencia operativa, la escalabilidad y la eficiencia. Además, permite a la entidad reducir el time to market y acceder a soluciones avanzadas de automatización e integración, todo ello con un enfoque centrado en la soberanía de los datos.

La tecnología, herramienta para el futuro

En un entorno financiero cada vez más dinámico y digitalizado, la tecnología no es solo una herramienta de mejora, sino un factor determinante para el progreso y el liderazgo.

Por este motivo, para Unicaja la innovación es un camino continuo de visión, colaboración y compromiso. Desde la biometría hasta la inteligencia artificial, pasando por la nube, el blockchain y la banca conversacional, la entidad está sentando las bases de un modelo bancario más ágil, seguro, inclusivo y centrado en las personas.

Con un presente de transformación constante y un futuro que estará marcado por la inteligencia artificial y e innovaciones novedosas que surjan, Unicaja se posiciona como un referente que integra la tecnología y el valor humano.