Salud y ciencias de la vida
El fondo catalán Sabadell Asabys lidera una inversión de 10 millones en la empresa francesa de dispositivos médicos SafeHeal
La compañía ha desarrollado un dispositivo que evita tener que abrir agujeros temporales en el cuerpo tras las operaciones relacionadas con los cánceres colorrectales
Colovac está a punto de ser una realidad en la Unión Europea (UE), y parte de la responsabilidad radica en dinero procedente de Catalunya. La firma de inversión barcelonesa Asabys ha liderado una operación de financiación de 10 millones de euros en la empresa francesa que ha desarrollado este invento, SafeHeal, una inyección de capital que se ha gestionado a través de su fondo Sabadell Asabys ll y que se suma a los 35 millones de euros que obtuvo la compañía la primavera pasada.
Entonces, el dinero procedía de Sofinnova Partners, Solar Eclipse, Gideon Strategic Partners (que también ha participado en esta segunda tanda), Polis, M&L Healthcare y una "de las mayores multinacionales de ciencias de la vida", compañía cuyo nombre no especifican.
"Asabys es una firma de inversión ambiciosa y de rápido crecimiento, comprometida con respaldar la innovación en salud de primer nivel en Europa y más allá", justifica Josep Ll. Sanfeliu, socio director y cofundador de Asabys, que celebra en un comunicado haberse unido a este sindicato de inversores. Es él, de hecho, quien se incorporará al consejo de administración de SafeHeal. Este movimiento, dice, refleja su "confianza" tanto en el equipo detrás de SafeHeal como "en el impacto transformador de Colovac para los pacientes que afrontar una cirugía de cáncer colorrectal".
El invento en cuestión es un dispositivo que elimina la nacesidad de hacer una ostomía temporal (un agujero en el cuerpo que sirva para sustituir el funcionamiento de órganos en recuperación) en la mayoría de pacientes sometidos a una resección relacionada con un cáncer colorrectal. Esto mejora la recuperación, los resultados y la calidad de vida de los pacientes, resumen.
El dinero tendría que servir para acelerar un estudio en Estados Unidos y respaldar el lanzamiento comercial de Colovac en la Unión Europea.
"Estamos encantados de dar la bienvenida a Asabys Partners como inversor principal en esta ampliación de la serie C", apunta el presidente y director ejecutivo de SafeHeal, Chris Richardson. "Su incorporación refuerza nuestras capacidades estratégicas en tecnología médica y demuestra el momentum creciente a medida que avanzamos hacia la aprobación de la FDA [U.S. Food and Drug Administration] y el lanzamiento comercial en la UE", concluye.
