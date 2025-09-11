Datos INE
La creación de empresas registra su mejor julio en 18 años, con 10.902 nuevas sociedades (+11,4%)
El dato encadena cuatro meses consecutivos de ascensos
EP
El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 11,4% en julio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.902 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el ascenso interanual de julio, la creación de empresas acumula cuatro meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo y un 15% en junio.
Para la creación de las 10.902 empresas el pasado mes de julio se suscribieron más de 481 millones de euros, lo que supone un 39,8% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.168 euros, subió un 25,5%.
Por su parte, la disolución de empresas subió un 3,6% interanual en el séptimo mes del año, con 1.661 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 54 sociedades.
- La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- El vecino más longevo de La Malagueta
- La UMA estudiará el acuífero del Bajo Guadalhorce para determinar su capacidad de abastecimiento
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: 'Si piensas en comprar tu primera vivienda para vivir, estás a punto de cometer el peor error de tu vida