El Ibex 35 sube un 0,3% en la apertura y mantiene los 15.200 puntos a la espera del BCE

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con una subida del 0,28%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.200 enteros y situarse en los 15.259,5 puntos hacia las 9.00 horas, con la vista puesta en la decisión de política monetaria que tome el Banco Central Europeo (BCE), tras su tradicional cónclave de dos días.

En el terreno empresarial español, Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 30,29% que posee Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) en su filial brasileña, Neoenergia, por unos 1.880 millones de euros.

eDreams Odigeo, además, ha puesto fin al programa de recompra de acciones que lanzó a finales de mayo tras alcanzar el importe monetario máximo previsto (20 millones de euros), al tiempo que ha anunciado el lanzamiento de un nuevo programa de recompra de títulos con el mismo límite de 20 millones de euros.

Bajo el plano 'macro' internacional, los inversores estarán pendientes de la publicación de lo datos de inflación de agosto en Estados Unidos.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Ferrovial (+0,73%) y Fluidra (+0,57%), mientras que los descensos más destacados eran los de Indra (-1,1%) y Acciona Energía (-0,71%).

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy con alzas, del 0,68% para Francfort, del 0,43% para Milán, del 0,38% para París y del 0,14% para Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,1% y se situaba en los 67,42 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un descenso del 0,13% para tocar los 63,59 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1694 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,242%.