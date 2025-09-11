Una planta para reciclar aspas de molinos de viento, premio del Gobierno en su balance del plan de recuperación

Es la primera vez que hay, en la península ibérica, una instalación de este estilo: una que permitirá el reciclaje de componentes de construcciones relacionadas con las energías renovables. Y este es, según sus responsables, uno de los mayores retos a medio y largo plazo del sector. De ahí, probablemente, que sea uno de los proyectos que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha distinguido este miércoles en el marco de un encuentro institucional para hacer balance del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Así lo explican Ibedrola y FCC Ámbito, responsables de esta planta bautizada como EnergyLOOP, en un comunicado. En él explican que la instalación está ubicada en Navarra, que es la primera de la península ibérica dedicada específicamente al reciclaje de palas de aerogenerador, y que se trata de un proyecto que "permitirá mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector gracias a la investigación e implantación de nuevas tecnologías que permitirán absorber las crecientes cantidades de residuo y adoptar soluciones cada vez más eficientes".

De acuerdo con sus cálculos, en 2030, Europa tendrá que desmantelar en torno a 5.700 aerogeneradores por año, bien sea por la repotenciación de los parques o porque estas instalaciones habrán llegado al final de su vida útil.

La ambición es que los componentes resultantes de este reciclaje se reutilicen en sectores como el energético, el aeroespacial, el automovilístico, el textil, el químico o el de la construcción.

La planta es uno de los 11 proyectos distinguidos por el Ministerio en el paquete de "actuaciones integrales" por haber sabido "abordar de forma holística múltiples líneas de actuación del ministerio". Figuran aquí, también, el proyecto de Galletas Gullón de recuperación de desperdicios alimentarios, la Comunidad General de regantes del Canal de Aragón y Catalunya por un plan de digitalización de la zona regable o varios ayuntamientos en Huesca, Jaén, Teruel o Lugo.

En total se han dado 39 distinciones, sumando los méritos concedidos a la innovación y al impacto o a su efecto multiplicador.

Sara Aagesen, vicepresidenta Tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha asegurado que "el principio que rige la acción del ministerio" es que "cada euro invertido [en ciencia y medio ambiente] supera con creces el coste de la inacción" y que el plan es reforzar los ejes que han funcionado hasta ahora y aprovechar el 100% de estos fondos.

Llevan, según este balance, el 27% de los 80.000 millones de euros del plan gestionado, con un 96% del presupuesto movilizado y cerca del 70% adjudicado.