Descuentos en el gasto escolar: ¿qué material puede desgravarse en Andalucía?

Según un estudio reciente de la Asociación Española de Consumidores, escolarizar a un hijo en Andalucía este curso supone un desembolso de 602 euros en un colegio público, 746 euros en uno concertado y hasta 1.801 euros en un centro privado.

Una vuelta al cole que este año se dispara. Sin embargo, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) recuerda que son gastos que desgravan en el IRPF.

Las deducciones en las comunidades de régimen común varían según las bases de tributación individual y los ingresos, pero que van desde los gastos en libros de textos y guarderías hasta los vinculados a actividades extraescolares, cursos de inglés, transporte o ayuda doméstica.

Andalucía

En Andalucía la deducción es del 15 % por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, informática o de ambas, con un límite máximo de 150 euros por cada descendiente, cuando las bases imponibles o de ahorro no superen los 80.000 euros en caso de tributación individual, o los 100.000 euros en caso de conjunta.

Además de deducciones de hasta el 20 % del importe de la cuota fija correspondiente a la cotización anual a la Seguridad Social de la persona empleada, con un límite de 500 euros anuales.

Otras comunidades

Todas las comunidades autónomas ofrecen deducciones, pero no en todas el porcentaje es igual. Por ejemplo, Baleares es la autonomía donde los descuentos son mayores. Solo en los libros de texto se pueden desgravar 100% hasta 220 € (para todos los contribuyentes, incluidos autónomos).

En caso de la guardería un 40% (hasta 660 € o 900 € en casos especiales), el 5 % hasta 110 € por hijo (en idiomas extranjeros) y los gastos de salida de la isla para estudios superiores también tienen deducción.

Por lo contario Extremadura, debido a las cantidades limitadas para material escolar y cuidado de hijos, es la comunidad que menos deducciones aplica. La deducción por material escolar es de solo 15 €, lo que la hace la menos generosa. Y por el cuidado de hijos menores de 14 años: 10 % hasta 400 € anuales.