Eli Defferary, asesora financiera: "El Gobierno te pagará hasta 7.000 euros para que te compres un coche"

La compra de un nuevo vehículo supone un cuantioso gasto que gran parte de la ciudadanía enfrenta con esfuerzo y tras largas temporadas de ahorro. Para aliviar esta carga económica y facilitar que la población puede adquirir a un nuevo turismo, el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo plan de ayudas que permitirá recibir hasta 7.000 euros para comprar un coche.

"El Gobierno te pagará hasta 7.000 euros para que te compres un coche y también tendrás una reducción del 15% en el IRPF", ha señalado la asesora y divulgadora financiera Eli Defferary sobre el nuevo paquete de ayudas que incluye el Plan Moves III y que contará con una dotación de 400 millones de euros para que los interesados puedan adquirir un nuevo vehículo.

Una ayuda que estará disponible hasta el próximo 31 de diciembre y que estará destinada a la compra de vehículos eléctricos, tanto enchufables, de autonomía extendida, eléctricos puros o de pila de combustible.

La experta explica los requisitos para acceder a estas ayudas

"Los requisitos son estar al corriente de pago en Hacienda y la Seguridad Social, no superar los precios máximos de los vehículos, ser residente español y no haber recibido ayudas similares en los últimos tres años", ha señalado la experta financiera. En el caso de Andalucía, a esto se suma tener en la comunidad autónoma la residencia habitual para las personas físicas o el centro de actividad para las empresas o autónomo.

El precio máximo que no podrán superar las nuevas adquisiciones dependerá del tipo de vehículo. Tal y como muestra la Agencia Andaluza de la Energía, que abrió el plazo de presentación de solicitudes el pasado 15 de julio, los turismos de pila de combustible o de hidrógeno no tienen límite de precio y podrán acceder a una ayuda de 4.500 euros, que ascenderá a 7.000 euros si entregan un vehículo de antigüedad superior a los siete años.

En el caso de los turismos eléctricos puros o híbridos enchufables, el límite será de 45.000 euros o de 53.000 euros para los de 8 o 9 plazas, que podrán recibir una ayuda de entre 2.500 y 7.000 euros, dependiendo del tipo de vehículo, kilometraje y la entrega de un vehículo antiguo.

Cuantía de las ayudas de hasta 7.000 euros para comprar un nuevo coche

Para las furgonetas eléctricas, híbridas enchufables y pila de combustible, no tendrán un límite de precio y las ayudas podrán ser de entre 7.000 euros a 9.000 euros. Para los ciudadanos que estén interesados en adquirir una motocicleta eléctrica, tendrá un límite de precio de 10.000 euros y la cuantía de la ayuda oscilará entre los 1.100 y los 1.300 euros.

Además, estas ayudas contarán con un 10% adicional para aquellas personas físicas que adquieran el vehículo para destinarlo a taxi o VTC, que tengan movilidad reducida y se trate de un vehículo adaptado o que acredite el empadronamiento en algún municipio andaluz de menos de 5.000 habitantes.

Para acceder estas ayudas, la Junta de Andalucía asegura que será necesario dirigirse a una empresa adherida que informará a los interesados de los requisitos y la documentación necesaria, un listado que se puede comprobar a través del Registro de Empresas Adheridas del Gobierno andaluz.