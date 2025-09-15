Sánchez recupera el alquiler con opción a compra para que los jóvenes accedan a una vivienda protegida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en la reunión interparlamentaria del PSOE en el Congreso de los Diputados una nueva batería de tres medidas en materia de vivienda para mejorar al acceso de la vivienda a jóvenes. La más destacada es la recuperación de las ayudas al alquiler con opción a compra, que se suma al ya conocido seguro de impago para caseros que alquilen su casa a menores de 35 años, que se pondrá en marcha en los próximos meses, y la creación de una nueva subvención para la adquisición de casas en el medio rural.

La principal propuesta anunciada por Sánchez es la creación de una ayuda de alquiler con opción a compra que será de "casi" 30.000 euros para que "los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda de protección permanente y terminen adquiriéndola". El presidente del Ejecutivo ha matizado que solo será para viviendas de protección oficial, aunque no ha explicado quién va a construir estas casas ni en qué regiones se llevarán a cabo, ya que la producción de esta clase de inmuebles es solo de una cuarta parte que antes de 2007. Sin ir más lejos, en 2024, el mejor año desde 2012, se iniciaron las obras de 24.000 casas, frente a las 122.000 que se comenzaron en 1995 y las cerca de 98.000 del 2006.

Estas ayudas no son nuevas, ya que los planes estatales de 2005-2008 y 2009-2012 contemplaban financiación y subvenciones públicas a la promoción de VPO en régimen de alquiler con opción a compra, en las que se permitía que una parte de las rentas pagadas se descontaran del precio de venta si se ejercía la opción. Sin embargo, desde 2013, el Estado dejó de impulsar esta modalidad —centrando todas en el alquiler—y las pocas ayudas que quedaron eran de carácter autonómico, en regiones como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Canarias, con bonificaciones fiscales o subvenciones a promotores para hacer viable la construcción.

Apoyo a la España rural

La otra gran medida propuesta por Sánchez es la creación de una ayuda de hasta 10.800 euros para aquellos jóvenes que compren una vivienda en una zona de la España rural. Según ha explicado en el Congreso, fue una de las grandes reivindicaciones que le trasladaron los alcaldes de las zonas afectadas en los incendios. El presidente tampoco ha concretado si habrá alguna exigencia o condición para acceder a esta subvención directa, ni la cuantía total del programa o cuando estarán listas para entrar en vigor.

Sí ha señalado cuando empezará a estar operativa la tercera medida, que fue anunciada ya en enero. Se trata de los seguros de impagos para caseros que alquilen sus casas a jóvenes, que se espera su puesta en marcha "en este periodo de sesiones". La letra pequeña de este programa es que la gestión de estos seguros la realizarán las comunidades autónomas y solo se podrán beneficiar aquellos cuya renta se circunscriba al tope máximo del índice creado por el Gobierno, que en algunas regiones puede estar hasta un 30% por debajo del precio real de mercado.

Nuevo plan estatal de vivienda

El presidente ha anunciado este lunes también que "hoy mismo" enviarán la propuesta del próximo Plan Estatal de Vivienda, que dará comienzo en 2026 y durará hasta 2030. Este programa es el principal instrumento del Gobierno para organizar y financiar las políticas en materia residencial a nivel nacional. Se aprueba por real decreto y marca las líneas de ayudas que luego gestionan las comunidades autónomas y ayuntamientos. El Ejecutivo, en esta ocasión, ha propuesto disparar hasta 7.000 millones de euros la cuantía del plan, cifra que supone triplicar la cantidad actual, siempre y cuando las comunidades pongan encima de la mesa el mismo dinero.